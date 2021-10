CTP: Primul partid cu care trebuie să negocieze domnul Ciucă e PNL

"Problema este că nu ştiu ce abilităţi are acest domn Ciucă. L-am văzut. Are nişte discursuri destul de lemnoase, mănâncă talaş mult. Nu l-am văzut să exprime o ideologie, nişte direcţii, convingeri politice. Domnul Ciucă n-are nicio treabă nici cu PNL. El nu reprezintă opţiunea PNL. Liberalii au mers până în ultima secundă cu Cîţu, că n-aveau cum altfel. L-a pus Iohannis.





Are de negociat cu partidele pentru a face un guvern? Păi, primul partid cu care trebuie să negocieze domnul Ciucă nu e PSD-ul, că cu USR am înţeles că nu negociază. E PNL-ul!

Şi are mari probleme domnul Ciucă în a negocia cu PNL-ul.





Rădăcinile lui în partid, vechimea lui, capacitatea de a comunica, de a discuta, relaţiona între diversele grupuri din PNL se duce spre zero. Capacitatea operaţională a domnului general în interiorul PNL-ului e foarte scăzută.







De asemenea, e vorba de luarea de măsuri economice, medicale, sociale, nu de măsuri militare. Dânsul probabil că are abilităţi deosebite în direcţia asta. Am văzut. Are medalii, are grad de general cu patru stele, se pricepe. A fost pe frontul de luptă, a fost în Irak. Dar aici nu e vorba de aşa ceva. Nu ştiu ce abilităţi va avea domnul Ciucă să facă lucrurile astea”.