CTP: Aurelian Bădulescu e doamna Firea rasă în cap. S-a adresat celor din specia lui, maimuţe antropoide

„Pentru mine această secvenţă mi-a adus în minte nişte imagini din biologie. Ştiţi că există o animaţie cunoscută în legătură cu evoluţia omului. De la peştii placodermi până la om. Şi trecerea de la maimuţele antropoide la om se face printr-o verigă de legătură numită pitecantrop. Adică prin erecţia maimuţei antropoide se ajunge la pitecantrop şi apoi la om. Nu pot să nu văd ca pe o expinere a pitecantrop prin erecţie în partea stângă şi a homo sapiens în partea dreaptă (n.red: în filmare Aurelian Bădulescu stă în stânga, iar Nicuşor Dan în dreapta). Asta e în termenii cei mai generali”, a declarat CTP vineri seară la Digi24.

Acesta a adăugat apoi că acţiunea lui Bădulescu a fost de „terorism politic” şi că Nicuşor Dan nu era obligat să iasă în spaţiul public în timpul stării de urgenţă, după ce viceprimarul a adus un dulap sugerând că Nicuşor Dan ar fi stat închis în el.

„Domnul acesta, în acţiunea sa de terorism... Acesta este un terorism politic. Terorism comportamental faţă de acest om care venise să-şi ţină conferinţa de presă. Fiind anunţată o conferinţă de presă domnul Bădulescu putea să se aşeze lângă jurnalişti.

Dulapul ăla semăna mai degrabă a sicriu de mici dimensiuni. Ce a vrut să spună cu el? Că ND ar fi fost băgat în dulap în ultimele două luni. Păi şi care e problema? Era obligat să iasă? Calitatea domnului ND e de candidat la Primăria Capitalei. Un candidat e liber să-şi facă tipul de campanie electorală pe care şi-o doreşte. Nu e o persoană cu funcţie executivă aşa cum are domnul Bădulescu. Ce rău a făcut locuitorilor Capitalei domnul Nicuşor Dan că a stat în izolare în starea de alertă? A deturnat fonduri?

În timp ce acest domn, la ora 10 dimineaţa, se găseşte aici. Viceprimar al Capitalei. Cine i-a permis să părăsească locul de muncă?”, a mai relatat gazetarul.

„Bădulescu e haidamacul doamnei Firea”

Mai departe, CTP l-a lăudat pe Nicuşor Dan că a continuat să vorbească până la final, şi a explicat că Gabriela Firea nu trebuia să-l trimită pe Aurelian Bădulescu la conferinţa de presă, întrucât acesta din urmă „e haidamacul doamnei Firea”.

„Domnul Nicuşor Dan a reuşit o performanţă. Parcă s-a trezit, ca la tenis. A fost băgat în joc. A realizat o performanţă remarcabilă, aceea de a continua să vorbească. A vorbit tare, cu dicţie în ciuda tuturor întreruperilor brutale ale domnului Bădulescu. Cele mai multe de o stupiditate greu de descris.

S-a pus întrebarea dacă e trimis de doamna Firea. Domnul Aurelian Bădulescu e doamna Firea rasă în cap. S-a comportat exact cum se comportă doamna Firea. Aceleaşi mahalagisme până la cer, insulte, acuzaţii, ţipete. Tupeu maxim, exact cu face doamna Firea. Nu trebuia să îl trimită. O reprezintă. Bineînţeles că e haidamacul doamnei Firea.

Ceea ce a reuşit azi domnul Bădulescu a fost să se exprime celor din specia lui. Maimuţe antropoide. (...) Domnul Bădulescu s-a inspirat de la domnul Dragnea cu valizele. Păi n-a venit cu valizele în Parlament? Aşa a venit şi dânsul cu dulapul”, a conchis jurnalistul.