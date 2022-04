Cristian Buşoi, europarlamentar PNL: „România are o imagine foarte bună în Congresul SUA”

„În calitate de preşedinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie din Parlamentul European am fost săptămâna aceasta într-o misiune diplomatică la Washington. M-am întâlnit cu membri ai Congresului SUA, democraţi şi republicani din Senat şi Camera Reprezentanţilor, oficiali ai Departamentului de Stat şi experţi de top ai principalelor Think – Thank-uri ale Statelor Unite. Am fost bucuros să aflu, din discuţiile cu toţi oficialii cu care m-am întâlnit, că ţara noastră se bucură de o reputaţie foarte bună. Ni s-au transmis mulţumiri şi aprecieri pentru felul în care românii s-au implicat în gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina, dar şi pentru devotamentul pe care România îl arată faţă de parteneriatul pe care îl avem cu SUA şi NATO. Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Nicolae Ciucă sunt foarte respectaţi şi apreciaţi în Congresul SUA", a transmis europarlamentarul liberal.