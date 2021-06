Costel Barbu: În 2014, Emil Boc excludea până şi gândul unei alianţe PDL-PNL

”Să vii tu, astăzi, să ne explici ce merite are Klaus Iohannis, cel pe care l-ai refuzat în 2014 şi să îl blamezi pe Ludovic Orban, preşedintele care i-a asigurat PNL-ului, în 2020, pentru prima dată de la Revoluţie, victoria împotriva PSD, este mai mult decât revoltător”, a transmis Barbu.

”În 2014 am fost acolo! Am văzut îndârjirea cu care Emil Boc o susţinea pe Elena Udrea în alegerile pentru funcţia de preşedinte al României, în locul candidatului Alianţei Creştin Liberale, Klaus Iohannis. Eram negri de supărare, văzând alegerea preşedintelui PDL. Tot atunci, Emil Boc excludea până şi gândul unei alianţe PDL-PNL. Astăzi, este un membru marcant al PNL. Da, este un bun primar, un foarte bun gospodar. O arată realizările de la Cluj. Dar, să vii tu, astăzi, să ne explici ce merite are Klaus Iohannis, cel pe care l-ai refuzat în 2014 şi să îl blamezi pe Ludovic Orban, preşedintele care i-a asigurat PNL-ului, în 2020, pentru prima dată de la Revoluţie, victoria împotriva PSD, este mai mult decât revoltător”, a transmis sâmbătă, Costel Barbu.

Acesta îl acuză pe Emil Boc că este schimbător.

”Ce încredere pot avea liberalii într-un om atât de schimbător, care, ca lider de partid ne-a pus în multe situaţii jenante şi ne-a adus în pragul extincţiei politice? PDL a pierdut, pe mâna lui Emil Boc, înregistrând o scădere îngrijorătoare în opţiunile electoratului, de la 40% la 14%, fiind nevoit să fuzioneze cu PNL pentru a forma o opoziţie serioasă în faţa avansului social-democraţilor. În ziua în care s-a decis oficial fuziunea, la congresul care hotăra soarta noastră, marele absent a fost însuşi Emil Boc”, a mai afirmat Barbu.

Potrivit acestuia, Ludovic Orban ”a adus PNL-ului şansa de a salva România de jugul social-democrat”.

”Atacurile, din interiorul partidului, la adresa lui, trebuie să înceteze! Nu ne fac onoare. Liberalismul înseamnă decenţă, nobleţe, eleganţă”, a mai afirmat preşedintele PNL Teleorman.

În 19 ianuarie, Costel Barbu, fost secretar general adjunct al Guvernului Orban, a anunţat că filiala PNL Teleorman va rămâne alături de Ludovic Orban, cel are a dus partidul la guvernare.

Primarul din Cluj-Napoca Emil Boc îl susţine în cursa internă din PNL pe Florin Cîţu.