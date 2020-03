Continuă derapajele la adresa diasporei. Senator PMP: Am o impresie ca s-au întors doar cei care lucrau la negru; Vin cu aere de superioritate

„Cati dintre ei au avut contracte de munca in tarile de unde au venit? Oamenii seriosi care îndeplinesc condiţiile societăţii din ţara în care şi-au făcut un rost, acceptă regulile tarilor respective si au ramas acolo. Am o vaga impresie ca s-au intors acasa doar cei care lucrau la negru. Oameni care nu au contribuit niciodata la stat, dar azi se folosec de protectia sociala din Romania. Sunt spitalizati in caz ca au probleme si lista poate continua. Reforma in acest domeniu trebuie sa vina in cat mai scurt timp. Astfel, vom fi doar unii care ne platim contribuţii la sistemul de Stat si altii care se folosesc de ele”, a scris pe Facebook senatorul PMP Lucian Iliescu.







Acesta mai notează că o parte dintre cei care s-au întors din străinătate „au nişte aere de superioritate”, dând exemplul unui grup care s-ar fi lăudat că „au fentat poliţiştii la Vamă”.