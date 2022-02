Ciucă, la Spitalul Militar Central din Capitală pentru a dona sânge în beneficiul răniţilor din războiul din Ucraina

„Astăzi, împreună cu o parte din membrii Cabinetului, am venit la Spitalul Militar să donăm sânge, apreciind că este foarte mare nevoie ca, prin exemplul personal, să fim alături de cei care au nevoie de sânge, iar în momentul de faţă este foarte mare nevoie, ţinând cont de faptul că, aşa cum am anunţat în această dimineaţă, la nivelul Ministerul Sănătăţii am luat decizia să oferim posibilitatea ca răniţii din Ucraina să poată să fie trataţi la spitalele din România şi desigur în funcţie de solicitările părţii ucrainene să putem să îi sprijinim şi cu sânge”, a declarat Nicolae Ciucă duminică.