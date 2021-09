Cîţu, huiduit la urcarea pe scenă: „Demisia!“. Orban sare în apărarea premierului. Cîţu: „Nu am nevoie de susţinere, e ok“ VIDEO

„Cei care strigaţi «demisia» ştiţi că înseamnă să vă daţi jos propriul guvern, nu? Numai Dragnea făcea asta“, le-a spus Cîţu celor care îi cereau demisia.

„Domnul Cîţu, îşi prezintă moţiunea, am rugămintea către toţi susţinătorii mei să stea linistiţi, să îl lase să îşi prezinte moţiunea“, a fost apelul lui Ludovic Orban către liberalii care îl susţin.

„Domnule preşedinte, nu am nevoie de susţinere, pot susţine moţiunea în uralele tuturor românilor, e ok. Ştiu ca nu am fost perfect în aceasta campanie, dar am învăţat din orice greşeală“, a replicat Cîţu.

În timpul discursului, din sală s-au auzit de mai multe ori susţinătorii lui Ludovic Orban. De asemenea, liberalii au strigat „fără PSD“, în timp ce premierul susţinea că nu va colabora cu social-democraţii.

„Mai fac apel încă o dată, lăsaţi candidatul să vorbească“, a revenit Orban. „Domnule preşedinte, dacă nu vă ascultă nici pe dvs..“, a precizat Cîţu.