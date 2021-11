Cîţu, după prima rundă de negocieri cu PSD: Este o discuţie pentru extinderea numărului de ministere. Maximum 20

„Suntem de acord cu orice majorare, în funcţie de cât ne putem permite.Dacă există surse de finanţare pentru toate aceste programe, bineînţeles că ele se pot face, dacă nu vom vedea ce poate să-şi permită economia”, a declarat premierul interimar referitor la majorarea alocaţiilor şi pensiilor.

În ceea ce priveşte impozitare progresiva susţinută de PSD, liberalul a declarat că „discutiile pe programul de guvernare încep mâine” şi a subliniat: „nu vom creşte taxe în perioada următoare”.

Preşedintele liberal a mai precizat că partidele nu au discutat însă asupra împărţirii ministerelor în viitorul Guvern.

„Nu am discutat despre ministere, am discutat despre programul de guvernare si un calendar. Este o discuţie pentru extinderea numărului de ministere. Maxim 20.În acest moment doar am discutat posibilitatea de a creşte numărul de ministere până la 20. Cine are premierul poate să aibă mai puţine ministere. Deci se poate discuta„, a mai declarat liberalul.

Întrebat dacă PNL a încheiat negocierile cu USR, liderul liberal a răspuns „după ce a spus domnul Cioloş, cred că da”.

Preşedintele USR Dacian Cioloş a declarat că USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD, după ce liberalii au decis să înceapă negocierile pentru formarea Guvernului alături de PSD şi UDMR. Potrivit liderului de partid, singura soluţie pentru USR este să se opună, deşi, spune el, oamenii au insistat ca formaţiunea să meargă la guvernare cu PNL.