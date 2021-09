Cîţu nu a luat act de demisia miniştrilor USR PLUS: „O să analizez.” /  „Nu am ezitat sa iau decizii controversate. La Sănătate am avut un minister eficient”

„O să analizez situaţia, apoi vin cu un răspuns. În momentul acesta încă analizez situaţia politică în care ne aflăm”, a spus premierul, la finalul şedinţei de Guvern. Întrebat dacă ia în considerare să renunţe la funcţia pe care o deţine în Guvern, Florin Cîţu a răspuns:

„Guvernarea continuă. PNL este un partid responsabil, care a dat deja un vot pentru susţinerea premierului. Noi vrem să guvernăm, românii au votat să guvernăm. Urmează o perioadă serioasă pentru România. Am intrat în valul 4. Este important să avem un guvern funcţional şi vom acţiona ca atare. În această saptămână o să am discuţii cu prefecţii, cu autorităţile responsabile pentru începerea noului an şcolar, pentru sezonul de iarnă. Trebuie să mă asigur că totul este în regulă”.

De asemenea, chestionat dacă se va retrage din Guvern după Congresul PNL, premierul a transmis: „PNL a dat un vot în unanimitate, unde era prezent şi preşedintele partidului, pentru susţinerea lui Florin Cîţu.”

În ceea ce priveşte un eventual blat cu Partidul Social Democrat pentru susţinerea sa la Palatul Victoria, subiect vehiculat în ultima vreme, Florin Cîţu s-a poziţionat împotriva PSD.

„Mie îmi place ipocrizia pe care o văd in spaţiul public. Avem un partid care este la guvernare, care adoptă metoda Dragnea şi depune o moţiune împotriva propriului guvern, se aliază cu AUR, doreşte să se alieze cu PSD. Vreau să stăm să ne gândim la această ipocrizie pe care o vedem. Cu toate acestea, eu cred că soluţia pentru o guvernare până în 2024 este o guvernare de dreapta, deşi trebuie să ne întrebăm ce înseamnă de dreapta în acest caz. Să lăsăm orgoliile deoparte şi să ne punem la muncă”, a adăugat Cîţu.

Nu în ultimul rând, premierul a mai spus că niciodată nu a ezitat să ia decizii „bune pentru România”, chiar dacă au fost controversate pe moment. În acest context, a oferit drept exemplu Ministerul Sănătăţii, care, după demiterea lui Vlad Voiculescu, a fost „un minister eficient”.

Cîţu, despre semnăturile pentru moţiune: „Aş fi fost mult mai dur”

Cât despre controversele privind autenticitatea semnăturilor celor care au înaintat moţiunea de cenzură împotriva sa, premierul a subliniat că ar fi fost mult mai dur în caz că semnăturile s-ar fi dovedit a fi false şi ar fi cerut o anchetă penală.

„Cred că demersurile sunt pentru respectarea procedurilor şi regulamentului Parlamentului şi dacă există o suspiciune cât de mică că cineva a falsificat semnături, eu aş fi fost mult mai dur şi aş fi cerut o anchetă penală. Eu cred că colegii mei trebuie să verifice dacă s-a respectat procedura. Dacă nu există nicio problemă, nu e nicio problemă să se facă verificări", a declarat Cîţu.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că partidul său va solicita verificarea legalităţii şi realităţii semnăturilor de pe moţiunea de cenzură USR PLUS-AUR, precizând că regulamentul cere semnătură olografă. „Diferenţa între olograf şi scan este că scan-ul în general nu poate fi olograf”, a mai completat Daniel Fenechiu pentru „Adevărul”.

El a explicat că este vorba despre semnătura olografă cerută de regulament. „Nu mă refer la semnăturile date pe şerveţele, mă refer la forma cerută de regulament care vorbeşte de semnătură olografă, a declarat Daniel Fenechiu.

