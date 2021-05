Cîţu, despre controversele din jurul lui Dan Barna: „Am avut o discuţie la telefon cu vicepremierul”

„Oficial nu am nimic. Am avut o discuţie ieri la telefon cu domnul vicepremier, dar oficial nu am nicio informaţie”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat joi, la finlaul şedinţei de Guvern, despre subiect.

Dan Barna s-ar află pe lista persoanelor reclamate de DLAF la DNA, după ce structura a cercetat patru proiecte europene în care a fost implicat şi vicepremierul înainte de 2016. Barna a respins ulterior acuzaţiile, spunând că nota de constatare transmisă publicaţiei face referire la experţi cu atribuţii în recrutare şi manageri de structuri, iar poziţia sa a fost cea de expert antreprenorial. El şi-a completat declaraţiile într-o conferinţă de presă în care a admis faptul că au existat trei formulare care nu au fost semnate faţă în faţă şi au fost completate în acelaşi timp sau ulterior încheierii contractului de muncă. În privinţa aceasta vicepremierul este de părere că se realizează o confuzie între „ asimilarea activităţii de recrutare a unor beneficiari, cu completarea formală a formularului ”. Vicepremierul susţine că nu există niciun fel de suspiciune de abuz în serviciu în ceea ce-l priveşte.

„Sunt coordonatorul campaniei naţionale Fără penali. Nu trebuie să aveţi nicio îndoială că, în situaţia în care vorbim de o urmărire penală demarată împotriva mea, nu voi ezita nicio clipă să fac ceea ce e de făcut”, a adăugat Barna.