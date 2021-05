Florin Cîţu, despre cererea lui Năsui de amânare a discutării Legii pentru reţelele 5G: Nu ştiam că a luat o astfel de decizie, mă surprinde

„Mă surprinde o astfel de decizie, nu ştiam că a luat o astfel de decizie. Mesajul meu este ferm şi clar. Am trimis şi am aprobat un proiect de lege în Guvern şi l-am trimis şi în coaliţie. Decizia a fost să treacă acest proiect de lege prin Parlament cât mai rapid. Nu am avut această discuţie cu ministrul economiei, o să o am, nu înţeleg de ce ar încerca să amâne un astfel de proiect atât de important pentru industria din România”, a declarat Florin Cîţu.



Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a cerut Parlamentului amânarea dezbaterilor în ceea ce priveşte adoptarea Legii pentru reţelele 5G, pe motiv că Guvernul nu ar fi respectat toţi paşii procedurali, înainte de trimiterea în Legislativ.

Proiectul, avizat de CSAT şi adoptat de Guvern de câteva săptămâni, ar trebui să fie discutat şi votat în procedură de urgenţă, după cum a stabilit coaliţia din care face parte şi Năsui.

Surse politice din coaliţie susţin că solicitarea făcută de ministru sunt de neînţeles din moment ce proiectul de lege e deja trecut prin CSAT şi adoptat de Guvern, iar acum a fost solicitată şi procedura de urgenţă, procedură aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor pe 21 aprilie. Prin urmare, procedura de urgenţă a fost aprobată cu şase zile înainte de solicitarea ministrului Economiei, fiind deja sesizate comisiile din Cameră pentru avize şi raport.

Pe de altă parte, demersul ministrului Claudiu Năsui are loc la scurt timp după ce la unele ministere au ajuns adrese ale unor societăţi de avocatură care reprezintă „societăţi comerciale a căror activitate poate fi influenţată de adoptarea Proiectului de Lege 5G”. O astfel de adresă, de exemplu, a fost depusă pe 26 aprilie la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării. În acest document sunt cerute date despre avizele date la nivel de Guvern, eventuale avize şi opinii de la alte instituţii, dar şi să prezentarea unui calendar al procesului de adoptare a proiectului.