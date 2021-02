Cioloş, săgeţi către Barna privind şefia USR-PLUS: „Când eşti în Guvern sau Parlament ai anumite responsabilităţi”. Ce spune de candidatura la prezidenţiale

Întrebat dacă are de gând să candideze pentru şefia USR-PLUS, Dacian Cioloş a dat de înţeles că cine are funcţii în Guvern sau Parlament nu are timp şi de conducerea partidului. În prezent, Dan Barna este vicepremier în guvernul Cîţu.

„Va trebui să discutăm şi cât ne permitem şi vrem să cumulăm mandate. Mandat de conducere în partid cu diferite mandate executive. Pentru că cine se ocupă de partid trebuie să se ocupe şi de conducerea partidului şi de organizarea lui. Când eşti în Guvern sau în Parlament ai şi acolo anumite responsabilităţi, unele sunt mai solicitante decât altele”, a declarat Dacian Cioloş, într-un intreviu pentru G4Media.

Lideurul PLUS a vorbit apoi şi despre o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidenţiale, precizând că nu exclude să facă acest pas.

„Aşa cum stau lucrurile acum, da, îmi pun problema să candidez. Dar într-un an de zile, în doi ani de zile se poate întâmpla ceva cu mine, că percepţia publică pozitivă e redusă foarte mult. Sau poate să crească altcineva, şi eu sper să crească şi alţi colegi, care să aibă şanse mai mari. Deci decizia va fi luată atunci, la momentul respectiv de către partid”, a mai afirmat Cioloş.