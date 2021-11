Cioloş, despre declanşarea procedurii de suspendare a preşedintelui Iohannis: Nu e o soluţie. Ţara nu are nevoie de o altă criză

„România are nevoie acum de un Guvern, care să conducă ţara şi să o scoată din criză. Ţara nu are nevoie de o altă criză, pe langa cele pe care le traversăm deja. Din punctul nostru de vedere, suspendarea nu e o soluţie, nu vedem ce aduce la rezolvarea crizei prin care trece România”, a declarat preşedintele USR la Digi24.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, este,de asemenea, de părere că România nu are nevoie de un astfel de demers în prezent, în contextul crizei guvernamentale şi a subliniat că un astfel de demers „e şi o razbunare personală a lui Orban”.

AUR a anunţat că a început procedurile pentru suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis. Simion a precizat că mai mulţi parlamentari au promis deja susţinerea demersului pentru înlăturarea lui Iohannis, inclusiv de la PSD şi PNL. „ Astăzi, la începutul lunii, într-o zi de luni, la fel cum anunţam pe 1 septembrie demiterea lui Florin Cîţu, anunţăm iniţierea procedurilor pentru suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis. Am început colectarea de semnături în rândul parlamentarilor ”, a anunţat copreşedintele AUR George Simion la Parlament.

Anterior, fiind întrebat dacă partidul său ar susţine un demers privind suspendarea preşedintelui Iohannis, vicepreşedintele Social-democraţilor, Sorin Grindeanu a amintit că „nu avem Guvern”. Social-democratul a precizat că în cazul în care se alătură şi USR unui astfel de demers, „în mod sigur va fi o temă”, pe care conducerea PSD o va discuta. Fostul lider liberal Ludovic Orban afirmă că una dintre ieşirile din criza politică actuală o reprezintă dizolvarea Parlamentului, care duce către alegeri anticipate, iar a doua soluţie o reprezintă suspendarea preşedintelui, dacă nu va proceda în acest fel. Orban susţine că, în acest ultim scenariu, se va „implica cu toată forţa” în referendumul care ar urma suspendării preşedintelui Klaus Iohannis.

„Nu cred că peste o criza guvernamentală ne-ar mai trebui şi o alta. Nu ştiu ce ne-ar aduce în plus. Nu avem nevoie de o asemenea criză la Cotroceni. Cred că e o abordare politicianistă acum, e şi o razbunare personală a lui Orban. Dacă privim din punctul de vedere al interesului public nu cred că se impune”, a declarat Csoma Botond la Digi24.