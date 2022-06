Ciolacu: „Sunt mândru că prima şcoală 100% ecologică din România se află în Buzău! Sper că acest exemplu să fie preluat în cât mai multe oraşe”

Şi preşedintele Klaus Iohannis a vizitat marţi Şcoala nr.11 din Buzău, iar în discursul său a subliniat implicarea administraţiei locale din Buzău în proiecte pentru mediu. „Astăzi am văzut că avem o şcoală care deja aplică foarte mult din ceea ce credem că trebuie să se regăsească în şcoli. Dacă suntem în această etapă, aş face o remarcă legată de administraţia locală din Buzău. Am discutat cu domnul primar multe din aceste chestiuni şi am găsit o administraţie care se implică pentru a avea proiecte în şcoli şi este preocupată de mediu. Mi se pare un lucru foarte bun pe care ţin să îl subliniez. Avem motive de optimism. Tânăra generaţie doreşte să fie mai aproape de mediul înconjurător”, a declarat şeful statului.