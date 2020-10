Ciolacu: România nu este pregătită ca în două săptămâni să intre în campanie electorală. Fac apel la preşedintele Iohannis să asculte părerea specialiştilor

„Îmi menţin punctul de vedere că nu politicienii, nici preşedintele nu sunt îndreptăţiţi dacă e bine să avem alegeri pe 6 decembrie. Eu fac un apel din nou către preşedintele României să fie preşedintele tuturor românilor. Cifrele de astăzi ne dovedesc că direcţia şi măsurile de prevenire nu sunt cele corecte şi în continuare consider că România nu este pregătită ca în două săptămâni să intre în campanie electorală. Prioritatea noastră trebuie să fie sănătatea românilor şi dialogul între toate forţele politice şi acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă preşedintele României renunţă să mai fie şi preşedintele PNL”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută joi la Buzău.





El a adăugat că apelul pe care l-a făcut la şeful statului nu este de a renunţa la organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie, ci apelul său este către toate forţele politice de a discuta şi de a asculta părerea specialiştilor.





„Nu am făcut un apel la preşedintele României să renunţe la alegerile pe 6 decembrie. Am făcut un apel la toate forţele politice, în special la preşedintele României, pentru că la prim-ministru nu fac apel, fiindcă vedeţi în ce dezastru sanitar ne aflăm şi într-o criză negestionată. Am făcut un apel de a asculta părerea specialiştilor cu adevărat. În acest moment cei mai buni specialiştii în domeniu sunt candidaţii PSD, domnul profesor Rafila şi domnul profesor Cercel. E greu, dar până la urmă şi preşedintele României trebuie să înţeleagă că specialiştii sunt în interiorul PSD şi nu sunt pe holurile Guvernului, pentru că nu sunt ascultaţi”, a conchis Ciolacu.





Marcel Ciolacu a fost joi prezent la Buzău, la depunerea candidaturilor PSD pentru parlamentare. Ciolacu deschide lista la Camera Deputaţilor, în Buzău, iar la Senat este pe primul loc Lucian Romaşcanu.