Ciolacu, despre discuţia cu George Simion: Ne-am contactat unul pe altul. Nu are relevanţă cine a sunat primul

„Nu am avut o întâlnire, am avut o discuţie telefonică cu domnul Simion. Am avut o discuţie cu un viitor coleg din Parlamentul României cum funcţionează Parlamentul şi marea majoritate dacă nu toţi viitori parlamentari AUR sunt la primul mandat. L-am contactat. Am avut o discuţie, ne-am făcut rost de telefoanele unuia celuilalt. Nu are nicio relevanţă (cine a apelat primul – n.r.)”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă luni la sediul PSD.