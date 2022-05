Ciolacu, despre analiza Ministerului de Finanţe privind Codul Fiscal: „Ne dorim o ţară ca afară, atunci să ne comparăm cu sistemul fiscal din Europa”

Întrebat dacă măsurile pe care guvernanţii ar urma să le propună la începutul lunii iunie prevăd şi cresterea impozitelor pentru persoanele cu venituri mai mari, în contextul în care social-democraţii susţine impozitarea progresivă, Marcel Ciolacu a declarat:

„Peste 2 săptămâni, cred că am lămurit, nu se introduce nicio taxă nouă. Cine a spus acest lucru, am spus eu acest lucru? Eu nu vă pot explica ce nu am spus, pot explica după ce Ministrul finanţelor vine şi face o analiză categorică. Ce mă deranjează pe mine este că nu intrăm într-o normalitate şi să înţelegem că aşa este normal, să vorbim în spaţiul public despre aceste lucruri, nu că cineva vrea să mărească”.

Totodată, întrebat dacă cei care deţin mai multe proprietăţi vor plăti mai mult, social-democratul a precizat că „este în funcţie de valoare, nu de număr”. „Poţi să ai trei case la ţară care fac cât o garsonieră în Bucureşti. Nu eu vin cu aceste propuneri, se fac cu experţi internaţionali care analizează unde sunt anumite scăpări în construirea bugetului”, a explicat Ciolacu.

Chestionat şi dacă ar trebui să existe un plafon minim pentru impozitele locale, liderul PSD a transmis că el îşi doreşte o descentralizare şi mai mare către autorităţile locale şi nu vrea să impună anumite limite la nivel loal.

„De aceea se fac aceste analize, aceste discuţii, să înţelegem cu toţii, ne dorim o ţară ca afară, atunci să ne comparăm cu sistemul fiscal din Europa. Nu ne comparăm cu Germania sau Franţa, dar ne comparăm cu Polonia, ţări care au avut cam acelaşi istoric ca şi România. Nu ne-au spus nimic liberalii, acele voci din spaţiul public..totdeauna mai există vedete care fac.. contează ce vrea Ciolacu sau Nicu Ciucă? e important să găsim soluţia cea mai bună pentru România, am pornit pe un drum să găsim soluţia cea mai bună”, a mai declarat preşedintele Camerei.

Marcel Ciolacu a mai adăugat că România a avut „cea mai mare creştere economică din Europa”. „Nu se reflectă în toate sectoarele aceste creşteri şi nici în buzunarele românilor, dar am intrat pe un trend bun”, a mai completat social-democratul.