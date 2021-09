Charlie Ottley, jurnalistul care a dus faima României pe tot globul, critică dur „dezastrul clasei politice”

Celebrul jurnalist Charlie Ottley, care promovează România turistică, a scris pe pagina de Facebook Wild Carpathia că, în urmă cu doar două săptămâni a discutat „foarte constructiv” cu ministrul Turismului şi avea „mari speranţe” legat de promovarea turismului din România, cu atât mai mult cu cât acesta îi spusese că i-ar plăcea să îi fie consilier onorific. „Acum, văd că iar sunt schimbări în Guvern. Precizez că nu am vreo afliere politică, însă nu pot să nu remarc faptul că această lipsă de continuitate în Guvernul din România înseamnă că este aproape imposibil să finalizezi proiecte în perioada următoare. În timp ce scaunele de pe punte se rearanjează ca pe Titanic, ţara alunecă tot mai mult în spatele restului Europei fără vreo strategie coerentă de promovare peste hotare a României sau de protejare a patrimoniului său cultural şi natural. Îi implor pe toţi politicienii români să pună binele ţării înaintea mândriei şi ambiţiilor personale şi înaintea conflictelor şi dorinţelor de a face carieră. Nu contează din ce partid sunteţi, contează ce moştenire lăsaţi în urmă pentru a face din lumea asta un loc mai bun!”, scrie Ottley pe Facebook.

„Singura victimă în această bătălie politică este România”

Toate campaniile şi documentarele de promovare a României au fost realizate de către Charlie Ottley cu fonduri private, iar documentarele despre România au fost promovate în fiecare ţară din Europa, în Orientul Mijlociu şi în America. Charlie Ottley a creat un brand pentru România şi în mod paradoxal nu a primit vreun sprijin de la autorităţile publice. „Este frustrant ce se întâmplă la ora actuală pe scena politică din România. Este regretabil ce se întâmplă în Parlament şi în Guvernul României, pentru că asta face să nu fie o continuitate la ministere. Şi singura victimă în toată această bătălie politică este România. Iar asta este teribil de trist. Vedem în jur cum mai toate ţările din Europa de Est au strategii clare şi coerente de promovare turistică pe glob şi pentru a atrage turişti. Iar România nu face nimic în acest sens, în România nu se întâmplă nimic. Şi e un lucru ce îmi creează foarte multă frustrare. Şi ştiu că sunt mulţi români supăraţi”, a declarat Charlie Ottley pentru „Adevărul”.

„România ar putea fi o Mecca a turismului mondial”

Întrebat ce îl deranjează cel mai mult legat de România, Charlie Ottley a răspuns;. „Mă deranjează mult toată corupţia şi tot acest dezastru politic. Eu nu fac politică, însă mă interesează ce fac cei de la guvernare, indiferent din ce partid sunt. Mă simt foarte frustrat când văd că guvernanţii români anunţă tot felul de strategii şi planuri, iar în realitate nu fac nimic. Şi toată lumea în România are de suferit din cauza asta. Guvernanţii trebuie să lucreze împreună pentru binele României, iar ei nu fac asta. Şi este păcat, pentru că România are atât de multe de oferit şi are un potenţial turistic uriaş. Are peisaje fantastice, o biodiversitate cum nu mai are vreo ţară din Europa. Românii sunt minunaţi, deştepţi şi foarte primitori. România ar putea fi o Mecca a turismului mondial. Însă nu vedem schimbări pozitive”

Charlie Ottley este fascinat de ţara noastră şi de potenţialul său turistic FOTO: Oana Mihai