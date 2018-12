Ce spun PSD-iştii despre declaraţia lui Iliescu privind varianta Tăriceanu, candidat al coaliţiei la prezidenţiale. Iordache: „Are o opinie deformată“

Unul dintre autorii interviului acordat de Ion lliescu pentru „Le Figaro“ a făcut publică o înregistrare audio cu fostul şef de stat, cel care consideră că oamenii din conducerea PSD au dus formaţiunea într-o criză, dar şi faptul că în interior sunt fracturi, dovadă momentele tensionate din ultimele luni.

De asemenea, Ion Iliescu neagă faptul că în România există aşa-zisul stat paralel – principalul pretext sub care Liviu Dragnea a pornit ofensiva împotriva Justiţiei. „Mulţi oameni vorbesc despre statul paralel. Eu îmi aduc aminte foarte concret ce înseamnă acesta, ce înseamnă statul paralel. Nu este statul paralel, dar slăbiciunea forţelor politice din ţară şi a partidelor poate crea un vid care, bineînţeles, poate crea posibilitatea ca forţe rebele, forţe necontrolate, să creeze această imagine a unui stat paralel. Nu există“, potrivit înregistrării difuzate marţi seara.

„Partidul va trebui să îl susţină pe domnul Tăriceanu“

Fostul preşedinte pune degetul şi pe o rană a PSD, faptul că partidul nu are încă un profil car de candidat la prezidenţiale şi nu a început cursa internă pentru desemnarea acestuia, cu toate că este mai puţin de un an până la acest test. „În mod realist, partidul va trebui să îl susţină pe domnul Tăriceanu, care are mai multe şanse; nu avem o personalitate din PSD care să aibă susţinerea maselor. Nu suficient. Din păcate”, se mai arată în înregistrarea celor de la „Le Figaro“.

Liderii PSD au încercat să dea o minimă importantă declaraţiilor lui Iliescu, dovadă fiind rezerva acestora de a se pronunţa pe o tema care îi interesează. De altfel, cel mai bine cotat social-democrat în sondaje, Gabriela Firea, a fost trasă pe linie moartă de Liviu Dragnea şi apropiaţii săi.

„Adevărul“ a vorbit cu mai mulţi PSD-işti despre ideile lui Iliescu, însă majoritatea au preferat să stea departe de cele spuse de unul dintre simbolurile partidului: preşedintele fondator. „E o opinie personală a preşedintelui fondator. Atât pot spune. Iar preşedintele ştie de la noi că am lansat acum patru luni de zile, în toate judeţele, toate localităţile, următoarele grile: candidat PSD singular, candidat ALDE singular, candidat PSD-ALDE. În urmă cu o lună am anunţat că 25 noiembrie era data de finalizare, dar s-a amânat pentru ianuarie. În această lună începem în coaliţie analiza datelor. Iliescu ştia de la noi. Eu personal i-am spus despre analizele pe care le facem. Mai multe nu pot spune“, a precizat Codrin Ştefănescu pentru „Adevărul“.

De asemenea, şi senatorul Mihnea Costoiu, fost ministru al Educaţiei, s-a ferit să vorbească de ideile expuse de Iliescu: „Eu nu vreau să-l comentez pe preşedintele fondator. Oricum, mai e mult până la prezidenţiale. Şi Iohannis şi-a anunţat candidatura în ultimul moment“, a declarat Costoiu, aluzie la faptul că Iohannis a fost desemnat în iulie 2014 candidat al PNL la prezidenţiale.

Ironiile lui Florin Iordache

Singurul social-democrat care l-a criticat pe Ion Iliescu a fost Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei care a dat controversata OUG 13 şi autor al unor semne obscene la adresa Opoziţiei, într-o şedinţă de plen. „Preşedintele s-a retras de mult din activitatea politică, înţeleg că şi-a exprimat o opinie personală, dar partidul va decide când va veni momentul cine va candida la prezidenţiale. Domnul Iliescu, deşi e preşedinte fondator, a fost deconectat şi, neavând contact cu activitatea partidului, are o opinie deformată“, a declarat pentru „Adevărul“ Florin Iordache, în prezent vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

Sociolog: PSD nu va propune un candidat din afara partidului

De altfel, tema alegerii de către PSD a unui candidat din afara partidului e privită cu suspiciune şi de specialişti. „PSD nu va propune un candidat din afara partidului. Mai e un an de zile până la alegeri. Se pot întâmpla multe. Aceste teme vin în momente dificile ale PSD şi ale lui Liviu Dragnea, însă mă îndoiesc de faptul că la PSD ar avea o intenţie reală de desemnare a unui candidat din afara partidului“, a declarat sociologul Alfred Bulai pentru „Adevărul“.

Pe de altă parte, sociologul îi dă dreptate lui Iliescu în ceea ce priveşte personalitatea din coaliţie care are potenţial mai adecvat de preşedinte. „Ceea ce a zis domnul Iliescu e adevărat din punct de vedere teoretic. Tăriceanu are o alură şi o poziţie care îl fac mult mai recomandabil pentru decizia aceasta decât pe Liviu Dragnea. În schimb, Dragnea ştie că o mare problemă ar fi să participe la prezidenţiale şi să fie învins, ceea ce înseamnă plecarea lui din fruntea PSD. În acelaşi timp, e greu să pună pe altcineva candidat“, a completat Bulai.