Buzatu îi bate obrazul lui Ciolacu: Cred că s-a referit la tătucul Stalin. E bine ca la adresa liderilor noştri din trecut să ne exprimăm cu mai multă atenţie

„Permiteţi-mi să vă spun că mă voi adresa astăzi dvs ca un membru de partid. Eu nu cred că sunt membri de partid simpli şi membri cu moţ. Am auzit în luările de cuvânt ale distinşilor colegi fel de fel de lucruri despre importanţa acestui Congres al PSD. Eu sunt unul dintre aceia care m-am luptat din răsputeri ca acest Congres să fie un Congres ordinar al partidului, să fie un Congres la termen, să fie un Congres desfăşurat pe baze statutare serioase şi nu pe modificări şi încropeli făcute la repezeală, astfel încât să ne cadă cât mai bine atunci când trebuie să participăm la procesul democratic al alegerii structurilor de decizie ale PSD”, a afirmat Dumitru Buzatu, sâmbătă la Congresul PSD.

Acesta a adăugat că aveam impresia că acum 30 de ani s-a înscris deja într-un partid modern, făcând referire la afirmaţiile lui Ciolacu potrivit cărora PSD trebuie să se schimbe dintr-un partid conservator, într-unul modern.

„Am auzit astăzi că vrem să ne transformăm dintr-un partid conservator, într-un partid modern. Eu credeam acum 30 de ani că m-am înscris într-un partid modern deja, dar sigur modernismul nu e propietatea nimănui şi evident apreciez această tendinţă de a vă situa în linia modernismului şi de a înlătura vechile metode. Vechile metode le coroborez aici cu exprimarea domnului preşedinte interimar care a spus că a trecut vremea tătucilor. Cred că s-a referit la tătucul Stalin pe care chiar şi eu, care nu sunt atât de noi în PSD, nu îl recunosc ca a fi făcut parte vreodată din PSD. Poate că e bine ca la adresa liderilor noştri din trecut să ne exprimăm cu mai multă atenţie, că printre aceştia a fost Ion Iliescu, Adrian Năstase şi ar fi cazul să ne măsurăm un pic înălţimea, chiar dacă rigla sau ruleta pe care o folosim arată câteva sute de centimetri”, a completat Buzatu.

Liderul PSD Vaslui a precizat că schimbarea în PSD nu trebuie să fie doar „o cosmetizare” a conducerii.

„Vreau să cred stimaţi colegi, după ce am făcut acest efort extraordinar şi sigur din punct de vedere al spectacolului a ieşit foarte bine reuniunea noastră de astăzi, înţelegem cu toţii că nu e vorba aici de o cosmetizare aşa a conducerii, a schimba câteva feţe, conform dictonului – feţe noi. Nu e vorba aici de a ne supune în permanenţă percepţie momentane. I-am auzit şi astăzi pe unii dintre colegi spunând că vom respecta întotdeauna opinia oamenilor. Eu am crezut că am ascultat cu atenţie şi am încercat să traducem în măsuri, în politici foarte serioase, opinia oamenilor. În acelaşi timp, v-am spus de mai multe ori că opinia nu e cel mai tare element de cunoaştere şi uneori opiniile sunt false şi noi, care trebuie să facem analize foarte serioase, uneori trebuie să ne asumăm combaterea opiniilor false”, a mai spus Dumitru Buzatu.

El a mai precizat că Marcel Ciolacu a avut o exprimare nefericită şi când a vorbit despre PSD care să devină partidul clasei de mijloc. Buzatul a afirmat că avea impresia că toate partidele social-democrate din lumea contemporară sunt unele de integrare care se referă la toate clasele şi categoriile sociale.

„Cu toate imperfecţiunile acestui Congres, cu tot programul acesta pe care nu m-am mai ocupat să îl critic foarte sever. Aş aminti aici doar acea formulare extrem de nefericită privind partidul clasei de mijloc. Eu credeam că partidele social-democrate din lumea contemporană modernă, aşa cum zic domniile voastre, sunt partide integrare şi se referă la toate clasele sociale şi grupurile, categoriile sociale ale căror năzuinţe încearcă să le studieze, pentru care formulează politici, găsind acel numitor comun tuturor care să conducă la mai multă bunăstare, la mai multă înţelegere şi la un mecanism democratic de afirmare”, a conchis Buzatu.

Marcel Ciolacu a afirmat că PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci, iar acest lucru nu a făcut bine nici partidului, nici României. El a adăugat că „vremea tătucilor a apus”. Acesta a mai spus că PSD trebuie să fie aproape şi de românii din clasa de mijloc.