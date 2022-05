Bogdan Aurescu a discutat cu Antony Blinken despre eforturile României de a sprijini exportul de cereale din Ucraina

„Am discutat pe scurt cu secretarul Antony Blinken, în marja reuniunii informale a miniştrilor de externe din statele NATO, desfăşurată la Berlin, despre eforturile şi planurile României de a sprijini economia Ucrainei prin facilitarea exportului de cereale prin porturile Galaţi şi Constanţa şi posibile acţiuni comune la nivelul comunităţii internaţionale în acest sens, contribuind astfel la securitatea alimentară la nivel global”, a scris Bogdan Aurescu, duminică, pe Twitter.

Şeful diplomaţiei române Bogdan Aurescu a participă la reuniunea informală a miniştrilor de externe din statele NATO, desfăşurată la Berlin, în perioada 14-15 mai.

Pe agenda discuţiilor de duminică au fost programate două sesiuni distincte, prima pe temele de actualitate şi interes sporit pentru NATO, cu accent pe politica NATO a „Uşilor Deschise”, războiul din Ucraina şi implicaţiile sale pentru securitatea euroatlantică. A doua sesiune va fi dedicată pregătirii Summitului NATO de la Madrid, din 28–30 iunie 2022, în special privind negocierea viitorului Concept Strategic al NATO.

Briefly discussed w/@SecBlinken in t/margins of Berlin @NATO informal ministerial about RO🇷🇴 efforts&plans to support UA🇺🇦economy by facilitating its grain export/transfer via Galaţi&Constanţa ports,& possible joint int'l action in this regard,thus contributing to🌍#FoodSecurity pic.twitter.com/bWJyVgxqJB