Băsescu susţine că Udrea a fost condamnată „nu pe probe” şi că se poate aştepta „la orice” în dosarul fiicei sale. Ce spune despre supremaţia dreptului european

Fostul şef al statului a susţinut că Elena Udrea a fost condamnată „nu pe probe” şi că ea „nu a dus niciun leu acasă”, potrivit News.

„Nu e nimic nou sub soare. O groază de lichele spun că au dat bani ca să ajungă la mine. Vedeţi Căpăţână, vedeţi... care a vrut să scape după ce a furat bani şi i-a dus acasă, a fost simplu să spună, i-am dat bani lui Udrea ca să ajungă la Băsescu. Arătaţi-mi un singur om, un singur om care poate să spună că mi-a dat mie un leu. (...) Nu pe probe (merge la închisoare Elena Udrea – n.r.). Arătaţi-mi un singur leu pe care şi l-a însuşit Elena Udrea! Un leu. Degeaba mă întrebaţi pe mine, că eu o să vă spun că Elena Udrea nu a dus niciun leu acasă”, a mai afirmat Băsescu.

În ceea ce priveşte acuzaţiile conform cărora Elena Udrea ar fi primit mita pentru a duce bani la fostul Partid Democrat Liberal, Băsescu a susţinut că în acest caz ar trebui aplicată legislaţia privind finanţarea partidelor politice de la vremea respectivă. „Atunci înseamnă că trebuie să ne uităm într-o lege a finanţării partidelor de la vremea respectivă care spune foarte clar că banii primiţi ilegal pentru campanii se confiscă. Nu vorbeşte de puşcărie. Deci dacă discutăm de finanţări de campanii, avem o lege a finanţării campaniilor, pe care nimeni nu vrea să o respecte. Ăsta-i răspunsul meu, nu am altul, pentru că atâta timp cât nu sunt duşi acasă, sunt bani care au fost utilizaţi pentru campanie. A fost o finanţare ilegală, ea se confiscă şi cel care a finanţat este amendat cu suma pe care a dat-o, sau partidul, depinde dacă partidul nu a luat declaraţie scrisă de la cel care a finanţat campania”, a mai completat fostul preşedinte.

Ce spune despre dosarul în care este inculpată fiica sa

Fostul şef de stat a mai spus că în ceea ce priveşte dosarul în care este inculpată fiica sa cea mare, Ioana, se aşteaptă „la orice”. „Dacă venim însă la ce mă aştept în ceea ce o priveşte pe fiica mea, vă rog să mă credeţi că, după ce am văzut că un complet de cinci judecători de Înaltă Curte au putut să pună Constituia României sub o recomandare a CJUE, sunt îngrozit. Mă pot aştepta la orice”, a mai afirmat Traian Băsescu.

Potrivit fostului preşedinte, a existat „insistenţă” din partea unor procurori la adresa unor persoane cercetate pentru corupţie pentru ca acestea să îl denunţe pe el, în contextul în care a lăsat România „pe o traiectorie ireversibilă politic”, aceea de partener al Statelor Unite ale Americii, mai arată sursa citată. „Toată lumea voia un denunţ la adresa lui Băsescu, a fost o modă în DNA şi probabil că au fost nişte instrumente nenorocite. Cert este că avem o realitate, o realitate care multora nu le place: în anii mei de mandat, eu nu am lăsat România într-o zonă gri, cum mulţi şi-ar fi dorit, hai să fim şi cu Occidentul, să fim şi cu Rusia, să sugem şi la o ţâţă şi la alta! Şi am avut o opţiune extrem de fermă, care a deranjat pe foarte mulţi. S-au folosit instrumente de-astea din justiţie, să discrediteze continuu, le-ar fi plăcut un Băsescu arestat, un Băsescu condamnat, un Băsescu să fie dus în faţa justiţiei pe nişte denunţuri. Numai că nimeni nu a avut ce să denunţe legat de activitatea mea”, a susţinut Traian Băsescu.

În cazul dosarelor ce îi privesc pe membrii familiei sale, fostul şef de stat susţine că „totul se bazează pe ce spun alţii, nu pe fapte dovedite, nu pe fapte ale celor inculpaţi din familia mea. Au fost într-o atenţie deosebită. V-aş aduce aminte că în cazul Bercea, fratele meu a fost condamnat pentru că a venit domnul Căpăţână care a spus «nu îndrăznesc să le dau eu banii, că nu-s toţi banii care i-am împrumutat, dă-i tu!». Iar Bercea l-a filmat când îi dădea banii, drept pentru care asta-i proba. A fost o naivitate. Nepotul, tot aşa, cu nişte oameni de afaceri, i-a echipat DNA-ul cu mijloace de înregistrare şi i-a instruit ce să întrebe ca să-l poată condamna. La Ioana, DNA-ul l-a echipat pe cel cu care trăia, omul cu care dormea în pat, l-a echipat cu ce trebuia, pentru că omul făcuse bani în urma campaniei, l-a trimis la Ioana să o provoace, i-a răspuns, drept pentru care au băgat-o în dosar. Asta e ce a făcut DNA-ul”, a mai afirmat Traian Băsescu.

Critici pentru decizia CJUE privind supremaţia dreptului European

Fostul şef de stat a criticat decizia CJUE privind supremaţia dreptului european, afirmând că „ă sta este mecanismul construit de unele state de subordonare a statelor neînsemnate”, iar România nu trebuie să accepte să fie în rândul statelor neînsemnate”.

„Vă rog să mă credeţi, sunt om care 10 ani a fost în Consiliul European. Eram 27 de şefi de stat şi de Guvern acolo, iar când un şef de stat sau de Guvern spunea: asta încalcă Constituţia ţării mele, se oprea orice discuţie. Am văzut Germania pusă de câteva ori în dificultate şi pe Schröder (Gerhard Schröder, fost Cancelar federal al Germaniei - n.r.) şi pe urmă pe Merkel spunând: «eu nu pot până nu-mi aprobă Curtea Constituţională de la Karlsruhe». Iar în România a venit o recomandare a CJUE că recomandările s-ar afla deasupra Constituţiei naţionale şi un complet de cinci de la Înalta Curte a spus «dă-o încolo de Constituţia României, avem aici o indicaţie!». Ăsta este mecanismul construit de unele state de subordonare a statelor neînsemnate. România nu trebuie să accepte să fie în rândul statelor neînsemnate. Cunosc mecanismul, cunosc şi intenţia”, mai declarat Băsescu.

Fostul preşedinte a mai atras atenţia în acest caz că, în timp ce Constituţia României e votată de poporul român, recomandările CJUE sunt formulate „de nişte funcţionari”, mai arată sursa citată.„ Trebuie să fii desprins de ţara ta să ajungi să spui: indicaţia de la CJUE este deasupra Constituţiei ţării mele. Aici nu vorbesc nici de cazul Udrea, nici de fiica mea, vorbesc de ţara mea, să înţelegeţi. Cât am fost în Consiliul European, nu am acceptat niciodată decizii care încălcau Constituţia României. În Consiliul European. Şi vin nişte amploaiaţi de la CJUE să dea indicaţii că Constituţia voastră nu face doi bani, recomandările noastre sunt cele care trebuie respectate de către justiţie? Păi de mâine să vă aşteptaţi la orice interpretare, dragii mei! Să vă aşteptaţi la orice judecător care vine şi spune: aa, Constituţia României, nu! Am văzut eu prin nişte hârtii europene că uite cam aşa e şi aşa decid. Deci reţineţi: nu vorbesc nici de Elena Udrea, nici de fiica mea, vorbesc de ţara mea”, a mai adăugat Traian Băsescu.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis anul trecut că judecătorii români pot lăsa neaplicate decizii ale CCR care sunt contrare dreptului Uniunii Europene, fără a exista riscul ca aceştia să răspundă disciplinar. În acest caz, fiind vorba despre decizii ale CCR din anul 2019, prin care s-a stabilit nelegalitatea completurilor de 3 şi de 5 judecători (ale ÎCCJ), măsuri care au dus la anularea unor sentinţe şi rejudecarea respectivelor cauze, Elena Udrea şi Dan Şova fiind printre beneficiarii acestor decizii.