ANALIZĂ Nicuşor Dan rămâne, politic, tot mai singur. Ce spun specialiştii despre viitorul proiectelor propuse de primarul general

Nicuşor Dan are viaţă grea la Primăria Capitalei FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Sprijinit să devină primar de PNL şi USR-PLUS, Nicuşor Dan are o relaţie din ce în ce mai dificilă cu forţele care l-au ajutat la ultimele locale, mai ales după ce alegerile interne pentru şefia liberalilor din Bucureşti au fost câştigate de Ciprian Ciucu. Nicuşor Dan, care şi-a arătat sprijinul pentru Violeta Alexandru, a fost criticat pe faţă de Ciucu, precum şi de premierul Florin Cîţu, candidat la şefia PNL care a subliniat în campania sa că în 2024 liberalii vor avea un candidat propriu. Inclusiv Ciprian Ciucu, în prezent primar al Sectorului 6, este unul dintre liberalii care râvnesc la funcţia de primar general. Cu toate acestea, potrivit surselor „Adevărul” din PNL şi Primăria Generală, Nicuşor Dan are o portiţă de negociere cu liberalii, edilul având o relaţie bună cu actualul viceprimar liberal Stelian Bujduveanu, însă şi cu alţi membri ai echipei Cîţu.

USR-PLUS şi plângerea penală

O relaţie şi mai tensionată este cea între USR-PLUS Bucureşti şi Nicuşor Dan. USR-PLUS l-a ameninţat, joi, pe Nicuşor Dan cu o plângere penală, dacă în cel mai scurt timp nu ia decizia demiterii şefului Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) şi a organizării unui concurs „corect” pentru o funcţie de director, potrivit formaţiunii conduse de Vlad Voiculescu. „USR-PLUS i-a solicitat ieri Primarului General măsuri ferme, după tentativa de trucare a concursului pentru ocuparea postului de Director al Direcţiei Management şi Structuri Unităţi Sanitare. ASSMB şi PMB au impus nişte condiţii pentru ocuparea postului care par cu dedicaţie pentru domnul dr. Cristinel Badiu, vicepreşedinte PNL Sector 4”, a precizat USR-PLUS într-un comunicat de presă.

De altfel, conflictul între Nicuşor Dan şi USR-PLUS este mai vechi, dacă analizăm doar domeniul sanitar. USR-PLUS a cerut în repetate rânduri în ultimele luni ca viceprimarul lor, Horia Tomescu, să primească drept de semnătură în ceea ce priveşte administrarea spitalelor. Edilul Capitalei nu a vrut să facă acest lucru pentru niciunul dintre cei doi viceprimari.

Într-un interviu acordat televiziunii Digi 24, prefectul Capitalei, Alin Stoica, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de modul cum administrează Nicuşor Dan Primăria Capitalei. „Aş putea spune că sunt un pic nemulţumit de rezultatele de până acum, pentru că a trecut ceva vreme de când primarul Capitalei este în funcţie, de când avem Consiliul General. Am fi putut face mult mai multe”. Pe de altă parte, Alin Stoica a punctat şi un aspect pozitiv: Nicuşor Dan îi răspunde la telefon de fiecare dată când trebuie să discute cei doi.

Ce spun specialiştii

În contextul deteriorării relaţiei cu cele două partide din Coaliţie, „Adevărul” a întrebat mai mulţi specialişti dacă Nicuşor Dan va mai reuşi să-şi pună în practică proiectele. „Dacă Nicuşor Dan nu va avea sprijinul PNL, atunci nu va putea guverna. Va fi într-o situaţie imposibilă. Este o situaţie foarte complicată din punct de vedere politic. Ciprian Ciucu este interesat să candideze la funcţia de primar, fiind interesat şi în 2020, dar nu a avut nici susţinerea partidului, ceea ce anunţă o perioadă foarte complicată pentru Nicuşor Dan”, a declarat politologul Cristian Pîrvulescu pentru „Adevărul”. Politologul subliniază faptul că Nicuşor Dan va avea în perioada următoare probleme privind administrarea Bucureştiului, fiindcă „sunt frustrări şi din partea USR-PLUS”.

La rândul său, sociologul Alfred Bulai este de părere că primarul general va putea cu greu să-şi mai promoveze proiectele în actuala situaţie. „Nicuşor Dan este al nimănui la Primărie. A fost folosit, a fost util la alegeri. Nicuşor Dan nu are nicio putere, pentru că, dacă nu ai majoritatea în Consiliu, este cam greu să faci ceva”, a punctat Bulai. Mai mult, sociologul a precizat că probabil relaţia sa cu Guvernul nu va fi una prea bună, ceea ce s-ar putea să-i pună probleme. „Nu poţi să schimbi radical primăria şi modul de funcţionare al ei de unul singur. Asta este o idioţenie. Lucruri fundamentale nu poate rezolva”, a mai afirmat Alfred Bulai.

Pe de altă parte, Cristian Pîrvulescu a atras atenţia că liberalii ar face o greşeală dacă l-ar forţa pe Nicuşor Dan să facă un pas în spate, pentru o eventuală impunere a unui PNL-ist în fruntea Primăriei Generale. „PNL îşi face iluzii de altfel că va putea câştiga nişte alegeri anticipate la Bucureşti, în măsura în care l-ar împinge pe Nicuşor Dan spre o demisie”, a completat politologul.

Cristian Pîrvulescu a vorbit şi despre cât de complicată este şi relaţia între PNL şi USR PLUS, în contextul alegerilor din cele două formaţiuni. „Pe de altă parte, interesele PNL şi USR sunt divergente, iar campania internă a liberalilor a făcut ca prăpastia dintre cele două formaţiuni politice să devină şi mai mare. În condiţiile în care cele două partide nu se înţeleg, Nicuşor Dan nu are niciun fel de sprijin politic şi anticipăm cel puţin o jumătate de an dificilă. Pe de altă parte, nici Nicuşor Dan nu da dovadă de prea multă sensibilitate, ceea ce complică şi mai mult lucrurile şi nu cred că se va schimba, iar atunci blocajul poate fi anticipat. Este nevoie de prea multă înţelepciune şi în momentul de faţă aceste formaţiuni politice nu par să aibă nici înţelepciunea, nici experienţa politică necesare pentru a depăşi această situaţie”, a mai afirmat politologul.