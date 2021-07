Adina Vălean: Dezbaterea privind viitorul Europei cere o atenţie şi mai mare asupra ideii de solidaritate între cetăţenii UE

„Suntem la aproape un an şi jumătate de la declanşarea unei crize de sănătate şi mobilitate fără precedent. Din poziţia de comisar pentru Transporturi am văzut la prima mână cum poate arăta o Europă a graniţelor închise şi a fragmentării decizionale. De fapt, prima măsură pe care am luat-o în criză a fost crearea culoarelor verzi, un mecanism prin care camioanele cu marfă puteau circula liber în Europa, astfel încât lanţurile de aprovizionare să se păstreze intacte”, a declarat Adina Vălean, la evenimentul lansării oficiale a dezbaterii naţionale privind viitorul Europei, organizat de preşedintele Klaus Iohannis, marţi la Palatul Cotroceni.

Ea a precizat că „a fost un exerciţiu masiv de coordonare din partea Comisiei Europene, dar şi de solidaritate între statele membre şi, dincolo de transporturi, de la achiziţia comună a vaccinurilor până la Fondul de Redresare Economică şi Rezilienţă, solidaritatea europeană a oferit soluţii”, a mai declarat Adina Vălean.

Ea a adăugat că pentru mulţi dintre cetăţenii europeni „solidaritatea înseamnă respectarea libertăţilor pe care Uniunea le oferă - dreptul de a lucra, de a trăi sau de a călători în interiorul Uniunii, sunt valori fundamentale pentru toţi europenii şi îmbrăţişate de toţi”.

Comisarul european pentru Transporturi a încurajat românii să participe la dezbaterea europeană.

Ea a mai spus că întrebarea principală a conferinţei privind viitorul UE este „În ce fel de Europă vrem să trăim?”, iar „găsirea unui răspuns suficient de „complet şi detaliat presupune un exerciţiu colectiv, nu individual”.

„Sub această întrebare, discuţiile vor acoperi mai multe domenii identificate ca fiind de interes pe termen mediu şi lung pentru cetăţenii Europei: lupta împotriva schimbărilor climatice, o economie care funcţionează pentru oameni, echitate socială, egalitate şi solidaritate inter-generaţionale, transformarea digitală a Europei, drepturile şi valorile europene, inclusiv statul de drept, provocările migraţiei sau securitatea”, a conchis Vălean.

Citeşte şi Iohannis, la dezbaterea naţională privind viitorul Europei: Uniunea înseamnă unitate, solidaritate, coeziune şi o abordare pragmatică