Soția unui fotbalist a primit amenințări oribile: „Sper să nu supraviețuiască nimeni”

Într-un interviu acordat podcastului Laurei Escanes, modelul Alice Campello a scos la iveală perioada dificilă avută cu soțul ei, atacantul spaniol Alvaro Morata (33 de ani, legitimat la formația italiană Como).

Alice Campello a precizat că nu a fost vorba doar de neînțelegeri sau despre presiunea vieții publice, ci despre probleme de sănătate mintală și de terapii care le-au afectat amândurora judecata. „Dragostea noastră este cea mai mare care există, cu excepția faptului că la momentul respectiv eram sub influența medicamentelor”, a dezvăluit modelul. Aceste declarații vin după luni în care cuplul trecuse printr-o separare și apoi o reconciliere.

Alice Campello și-a amintit lunile care au urmat perioadei de după Campionatul European ca fiind momente în care cuplul nu a mai putut face față presiunii. „Unii au fost surprinși că am trecut de la un sărut ca în film la Campionatele Europene la despărțire. Nu cred că ceea ce am publicat a fost o minciună”.

Pentru Morata a fost o problemă atât fizică, cât și psihologică: „Simți dureri în picioare, ți se strânge pieptul, nu poți respira”. Alice a explicat că amândoi au trecut prin momente de furie profundă. Lucrurile au fost amplificate de atacurile de pe rețelele de socializare.

După o lovitură de pedeapsă ratată de Morata care i-a adus Portugaliei titlul în Liga Națiunilor, pe contul său, Campello a primit amenințări extrem de grave, inclusiv mesaje precum „Îți omor soțul dacă îl văd pe stradă” și „Sper să nu supraviețuiască nimeni”, citate chiar de Alice. Ca răspuns, modelul i-a denunțat public și a distribuit capturi cu mesajele.