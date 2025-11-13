search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Soția unui fotbalist a primit amenințări oribile: „Sper să nu supraviețuiască nimeni”

0
0
Publicat:

Într-un interviu acordat podcastului Laurei Escanes, modelul Alice Campello a scos la iveală perioada dificilă avută cu soțul ei, atacantul spaniol Alvaro Morata (33 de ani, legitimat la formația italiană Como).

Alice și Alvaro au luat medicamente, ca să treacă peste momentele grele FOTO Captură
Alice și Alvaro au luat medicamente, ca să treacă peste momentele grele FOTO Captură

Alice Campello a precizat că nu a fost vorba doar de neînțelegeri sau despre presiunea vieții publice, ci despre probleme de sănătate mintală și de terapii care le-au afectat amândurora judecata. „Dragostea noastră este cea mai mare care există, cu excepția faptului că la momentul respectiv eram sub influența medicamentelor”, a dezvăluit modelul. Aceste declarații vin după luni în care cuplul trecuse printr-o separare și apoi o reconciliere.

Alice Campello și-a amintit lunile care au urmat perioadei de după Campionatul European ca fiind momente în care cuplul nu a mai putut face față presiunii. „Unii au fost surprinși că am trecut de la un sărut ca în film la Campionatele Europene la despărțire. Nu cred că ceea ce am publicat a fost o minciună”. 

Pentru Morata a fost o problemă atât fizică, cât și psihologică: „Simți dureri în picioare, ți se strânge pieptul, nu poți respira”. Alice a explicat că amândoi au trecut prin momente de furie profundă. Lucrurile au fost amplificate de atacurile de pe rețelele de socializare.

După o lovitură de pedeapsă ratată de Morata care i-a adus Portugaliei titlul în Liga Națiunilor, pe contul său, Campello a primit amenințări extrem de grave, inclusiv mesaje precum „Îți omor soțul dacă îl văd pe stradă” și „Sper să nu supraviețuiască nimeni”, citate chiar de Alice. Ca răspuns, modelul i-a denunțat public și a distribuit capturi cu mesajele.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
digi24.ro
image
Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
gandul.ro
image
HOROSCOP 13 noiembrie. Ziua de astăzi aduce oportunități noi și energie pozitivă pentru toate zodiile
mediafax.ro
image
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Benzina premium, între mit și realitate – la ce ajută carburantul mai scump, cât a ajuns diferența de preț
playtech.ro
image
Mirel Rădoi ar fi putut rămâne la Universitatea Craiova! Scenariul dezvăluit din interior: ”S-a grăbit”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
O femeie din Bistrița a fost cât pe ce să-și piardă viața din cauza unei creme cu mercur: „M-am trezit desfigurată”. Vânzătoarea face declarații halucinante
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Încă un medic a murit în gardă”. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă, după moartea Ștefaniei Szabo: „Sindromul Karoshi ucide în tăcere. Oare câți trebuie să mai moară?” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Pensiile NU mai cresc. Senatul a respins definitiv o modificare la legea pensiilor
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor