Siegfried Mureşan, la Adevărul Live: Fiecare zi cu Viorica Dăncilă ne face foarte mult rău. Liderii europeni cred că nu înţelege în engleză nici „bună ziua”

Reporter Adevărul: Ce se va întâmpla cu România la audierile de azi din Parlamentul European şi la dezbaterile de miercuri?





Siegfried Mureşan: E o şedinţă foarte importantă pentru că va fi prezent prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, un socialist european. Este în dialog personal cu autorităţile din România, cunoaşte foarte bine situaţia. E un apărător al statului de drept, nu al infractorului Liviu Dragnea.





După protestele din 10 august, grupul europarlamentarilor verzi au cerut dezbaterea în PE pe tema asta, un grup politic care nu are în componenţa sa nici măcar un europarlamentar român. Dezbaterea a fost acceptată de toate familiile europene, inclusiv de socialişti. Vom avea o dezbatere miercuri. Astăzi, la dezbatere vor fi pe masă două documente: ultimul raport MCV şi opinia preliminară a Comisiei de la Veneţia cu privire la tentativa PSD-ALDE de modificare a legilor justiţiei. Această opinie spune că ce fac PSD-ALDE îngrădesc independenţa justiţiei.





La Bucureşti Liviu Dragnea se apără spunând că legile au trecut de CCR. Înţeleg liderii europeni că totuşi e un proiect toxic?





România e un stat membru UE. Tratatul UE spune că indepdenţa justiţiei, libertatea presei, sunt fundamentale. Nu numai că se înţelege, dar sunt experţi jurişti care urmăresc exact parcursul legislativ din România şi ştiu exact ce se întâmplă şi ce se va întâmpla. Doi la mână, se văd protestele de doi ani încoace. Sunt observate de toată lumea, văd cum oamenii ies în stradă cu drapelul UE, şi factorii de decizie şi cetăţenii din alte ţările UE. Nu am văzut niciun om politic serios care să fie de partea lui Liviu Dragnea.





Oamenii trebuie să ştie aceste două lucruri: audierile de azi şi dezbaterea de miercuri sunt cu doar trei luni înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE. Este o premieră. Problema este reprezentată de Guvern. Toate deciziile care ţin de agricultură în Europa vor fi luate de miniştrii agriculturii, în capul mesei fiind Petre Daea. Toate deciziile care ţin de securitate şi poliţie, vor fi luate de miniştrii de interne, în capul mesei, Carmen Dan. Avem nevoie de un guvern credibil, e esenţial. Aceste dezbateri fac foarte rău credibilităţii guvernului, nu României, aş vrea să precizez. Oamenii de acolo fac diferenţa între românii care vor altceva, şi guvernul pe care avem ghinionul să îl avem.





Nu este cam târziu pentru modificări? Că am trimis nişte oameni la Bruxelles deja pentru această preşedinţiei.





Nu este prea târziu. Între 1 ianuarie şi 30 iunie, Viorica Dăncilă va negocia cu şefii de guverne. Imaginaţi-vă că va suna Viorica Dăncilă o va suna pe Angela Merkel pentru a negocia bugetele UE. Vă spun sincer că fiecare zi cu Viorica Dăncilă la conducere face foarte rău. Trebuie utilizate toate pârghiile constituţionale pe care la avem pentru a schimba acest Guvern. Este un premier care săptămâna trecută s-a prezentat lamentabil la Bruxelles. Cu cât mai devreme va fi schimbată, cu atât va fi mai bine. E târziu, dar nu chiar atât de târziu. Mai bine fără ea, decât cu ea.





Pe 3 octombrie e programată audierea la Strasbourg. Va veni Viorica Dăncilă?





A fost invitată. E păcat că avem de ales între a prefera să meargă şi să ne facă de râs sau să nu se prezinte deloc. Săptămâna trecută nu a convins pe nimeni în PE. Oamenii aceia ştiu deja situaţia, dar vă spun că după discuţiile de atunci, lumea a fost şocată, ne-au zis cu subiect şi predicat că „avem impresia că doamna Dăncilă nu înţelege în limba engleză nici măcar când îi spunem „bună ziua”. Dumneaei nu poate să poarte nicio discuţie între patru ochi cu cineva, e legată de mâini şi de picioare de propria incompetenţă.





S-a pus problema excluderii PSD din grupul socialiştilor europeni?





Eu nu am auzit de această discuţie. Socialiştii scad mult în toată Europa. Socialiştii au fost mereu pe primul loc în Germania, acum sunt pe trei. Nu cred că îi vor exclude pentru că au nevoie de cele zece mâini ridicate ale socialiştilor români, dar nu îl vor susţine pe Liviu Dragnea.





Trei măsuri importante pe care le-aţi luat ca europarlamentar.





Sunt primul europarlamentar român, negociator şef al bugetelor din UE. Eu am stabilit în numele Parlamentului priorităţile pentru acest buget, şi avem cu 55% mai mulţi bani pentru plăţi în Casa Comisiei Europene. Am crescut bugetul pentru burse Erasmus, cu 15% mai multe burse, cu 600 milioane de euro mai mulţi bani pentru fermieri. Practic, bugetul e cel mai important lucru la care am lucrat. Ca urmare a iniţiativei mele, aproape 1000 de oameni au primit bani prin fonduri europene la Câmpia Turzii. Am cerut alocarea a 110 milioane euro din fondurile europene pentru despăgubirea oamenilor afectaţi de pesta porcină africană - bani pentru a-i ajuta să-şi repopuleze fermele şi pentru investiţii în ferme ca acest virus să nu mai existe.





Cum vă simţiţi să fiţi pe listă PNL cu dinozauri din politică precum Vasile Blaga?





Nu avem încă o listă, pe 15 noiembrie vom anunţa lista de candidaţi.





Cine va stabili lista?





Lista va fi adoptată de către BPN la propunerea Biroului Executiv, adică preşedintele partidului, vicepreşedinţii, liderii grupurilor parlamentare, liderii de filiale, care oricum sunt şi în Biroul Executiv la Camera Deputaţilor. Eu mi-am depus candidatura, aştept şi eu să văd cine îşi mai depune candidatura, am văzut că şi oameni din provincie şi-au depus candidatura.





În afară de dumneavoastră, n-am văzut un alt lider PNL care să fi avut tangenţe cu Europa. Totuşi, nu ar fi trebuit ca liberalii să dea un mesaj mai tânăr, mai modern, cu aplecare spre problemele europene?





Eu nu voi comenta candidaturile colegilor mei, dar vă spun că suntem conştienţi că trebuie să venim cu cea mai bună listă de candidaţi la europarlamentare. Am încredere că vom oferi o listă foarte bună. Vom veni cu un program electoral foarte bun. Europarlamentarii PNL vor fi singuri care vor putea obţine lucruri pentru România, pentru că vor intra în PPE. Noi dacă vom propune ceva acolo, vom fi ascultaţi, draptea va fi majoritară. Vor putea livra ceea ce promit oamenilor. PSD-iştii au pierdut încrederea, vor să ascundă toate prostiile sub făraş, dar socialiştii europeni sunt de acord cu dezbaterea pe tema guvernului. Nu vor obţine nimic din ce le promit oamenilor. Europarlamentarii ALDE sunt într-o situaţie şi mai proastă. Preşedintele grupului ALDE la nivel european a scris un manifest împreună cu mai mulţi lideri politici, printre care şi Dacian Cioloş, nu de Călin Popescu Tăriceanu. Nu vor putea obţine nimic pentru România.





România poate ajunge în situaţia Ungariei?





Situaţia din România nu justifică activarea articolului 7, aşa cum a fost în Polonia şi Ungaria. Acolo sunt deja aplicate măsuri care au îngrădit libertatea presei şi a curţilor constituţionale. În cazul României, trăsnăile lui Dragnea nu sunt încă în vigoare, de aceea situaţia de azi pe hârtie nu justifică activara art.7, dar prim-ministrul Dăncilă şi Dragnea şi Tăriceanu trebuie să ştie că dacă vor adopta amnistie şi graţiere, riscăm foarte mult. Dacă vor merge în continuare pe acest drum, orice este posibil.