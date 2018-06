Iulia Popovici este ziaristă, critic și curator de arte performative.

Redactor la săptămînalul Observator cultural, a lucrat anterior, timp de șase ani, la cotidianul Ziua și a scris/scrie la IDEA artă+societate, Long April, Criticatac.ro, Arta, Dilema Veche (România), UBU, Bruit du Monde (Franța), Szinház (Ungaria); Dialog, Teatr (Polonia), Bilten (Croația), HowlRound.com, Critical Stages etc.

Este membru în Consiliul director al ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei.

A editat/coordonat volumele colective bilingve New Performing Arts Practices in Eastern Europe/Noi practici în artele spectacolului din Europa de Est (Editura Cartier, 2014) și The End of Directing, the Beginning of Theatre-Making and Devising in European Theatre/ Sfîrșitul regiei, începutul creației colective în teatrul european (Editura Tact, 2015), ambele comisionate de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.