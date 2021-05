Întâlnire de gradul zero: Ciolacu-Cîţu, astăzi, de la ora 15.00, la Palatul Victoria

"Eu nu pot decât să mă bucur că până la urmă primul-ministru şi-a găsit timp să stea de vorbă şi cu opoziţia despre PNRR, dar şi mai mult mă bucură faptul că s-au hotărât să vină cu el transparent şi să-l prezinte în Parlament. Nu este nevoie de un vot, unele state au făcut acest lucru. (...) PNRR nu este nici al puterii, nici al opoziţiei, este al României. (...) E un plan pentru reforme, nu pentru firmele apropiate cuiva de la putere sau pentru firmele de consultanţă ale altora”, a declarat Marcel Ciolacu, la România TV.

Acesta a anunţat cu cine va merge la întâlnirea cu premierul, şi anume cu Jianu din partea IMM-urilor şi cu Dumitru Costin din partea sindicatelor. "Este la latitudinea PSD, m-a invitat pe mine şi cu cine consideră PSD să meargă la aceste discuţii”, a mai spus liderul PSD, citat de Mediafax.

Acesta a precizat că la discuţii vor mai participa specialişti din PSD şi europarlamentarul Victor Negrescu.

Ciolacu : Putea să mă cheme şi la Vama Veche, mergeam şi acolo...

Întrebat dacă modul în care a fost invitat la Palatul Victoria nu a sunat a convocare, Marcel Ciolacu a răspuns: "Nu mă deranjează, am mai spus, eu nu am mofturi când este vorba de lucruri pe care trebuie să le construim pentru România. Am văzut că-i place în Vama Veche domnului Cîţu. Putea să mă cheme şi la Vama Veche, mergeam şi acolo”. "Eu sper să ajungem la obiectivele principalele pe care le urmărim prin PNRR, mergem cu anumite solicitări, cu mecanisme clare de implementare”, a mai spus Ciolacu.

Cîţu : Să vedem dacă PSD va da curs invitaţiei de acestă dată

Întâlnirea cu liderii social-democraţi va avea loc astăzi, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, a anunţat miercuri premierul Florin Cîţu. "La ora 15.00, voi avea la Guvern o întâlnire cu câţiva reprezentanţi ai Partidului Social Democrat exact pe această temă (PNRR-n.r.). Vreau să aduc aminte că am fost cel care, la buget, i-a spus domnului Ciolacu să vină să-i prezint bugetul, că nu am nimic de ascuns. Nu a venit. Când a fost vorba, în pandemie, de specialişti în Sănătate am spus că sunt dispus să ascult soluţiile PSD. Nu a venit. Să vedem mâine dacă PSD va da curs invitaţiei să discutăm despre un program care-i interesează pe toţi românii - PNRR”, spune Florin Cîţu.