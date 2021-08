START Violonista Hilary Hahn îi va delecta, sâmbătă seară, pe melomani, în deschiderea Festivalului Enescu, cu muzică de Sibelius

În secţiunea „Mari orchestre ale lumii”, Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, avându-l la pupitrul dirijoral pe reputatul dirijor de origine estonă Paavo Järvi, va interpreta următoarele partituri: Enescu – Rapsodia Română în re major op.11 nr. 2, Sibelius – Concertul în re minor pentru vioară şi orchestră op. 47 şi Rahmaninov – Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27. În porţiunea solistică a concertului de Sibelius se va produce una dintre cele mai celebre violoniste ale lumii: Hilary Hahn. Funcţia de concertmaistru al orchestrei este deţinută de o femeie: Sarah Nemţanu



Violonistă americană de trei ori laureată cu Premiul Grammy, Hilary Hahn combină muzicalitatea expresivă şi expertiza tehnică cu un repertoriu divers, ghidat de curiozitatea sa artistică. Dorinţa de a rupe barierele în muzica clasică şi angajamentul ei de a-şi împărtăşi experienţele cu o comunitate globală au făcut-o o favorită a fanilor. Hahn este o artistă prolifică cu multe înregistrări şi comisionară de lucrări noi, iar cele 20 de înregistrări ale sale au primit fiecare aprecieri importante în presa internaţională.

În calitate de Artist-în-rezidenţă virtual al Societăţii Filarmonice din Orange County, Hahn interpretează trei programe în acest sezon, inclusiv premiera mondială a unei cadenţe nou compuse pentru Concertul pentru vioară nr. 5 al lui Mozart. Hahn va continua cu o reprezentaţie împreună cu Orchestrele Simfonice din Houston şi Dallas; la Dallas va susţine, de asemenea, discursul principal al celui de-al doilea Simpozion Anual pentru Femei în Muzica Clasică. Ulterior, Hahn va concerta la Festivalul de Paşte de la Salzburg, unde va cânta împreună cu Sir Antonio Pappano şi Staatskapelle Dresden.





Hilary Hahn (foto sus) îşi va petrece, de asemenea, sezonul interpretând Concertele pentru vioară de Dvořák şi Brahms la Viena şi în turneu cu Orchestra Simfonică din Viena; spectacole suplimentare ale pieselor de Dvořák sunt programate cu orchestrele BBC Philharmonic şi Frankfurt Radio Symphony. Mai târziu în cursul sezonului, Hahn se alătură pianistului Andreas Haefliger pentru o serie de recitaluri în Coreea de Sud şi Japonia.



Cu ocazia acestui concert, se va vernisa la Sala Palatului şi expoziţia interactivă „Mirrors of Brâncuşi”/„Oglinzile lui Brâncuşi”, deschisă aici până sâmbătă, 4 septembrie 2021.



„Isis“ de Enescu îi va pune, duminică, la încercare pe muzicienii londonezi



Dimineaţa zilei de duminică începe cu… muzică. Între orele 10.30 şi 12.00, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti, se va produce, în secţiunea „Enescu şi contemporanii săi”, ansamblul Orchestrei Naţionale de Cameră a Republicii Moldova, avându-l ca dirijor pe Cristian Florea şi ca solistă pe violonista Maria Florea. Programul concertului: George Enescu (foto dreapta) – Intermezzi op. 12, Juan Manén – Concerto da camera nr. 2. op. A-24, pentru vioară şi orchestră de coarde, Ravel – Pavană pentru o infantă defunctă şi Elgar – Serenada în mi minor pentru orchestră de coarde op. 20.



Primul concert al Festivalului de la Ateneul Român, care va avea loc între orele 16.30 şi 18.30, se adresează melomanilor versaţi. Orchestra Filarmonică din Zagreb, invitată în festival, va interpreta un program „pentru cunoscători”: Blagoje Bersa – Idila pentru orchestră op. 25b, Brahms – Dublu concert pentru vioară, violoncel şi orchestră în la minor op. 102, Enescu – Uvertura de concert pe teme populare româneşti op. 32 şi Stravinski – Suita Pasărea de foc (versiunea revizuită în 1945). Interpreţii nu sunt ceea ce se cheamă „vedete”, dar sunt de mare calitate: dirijorul Dawid Runtz şi, ca solişti în partiturile respective, Valentin Şerban la vioară – câştigător al Concursului Internaţional George Enescu, ediţia 2020/2021 – şi Jae Min Han la violoncel – câştigător al Concursului Internaţional George Enescu, ediţia 2020/2021.



La Sala Palatului, între orele 19.30 şi 21.15, va fi prezentă celebra London Symphony Orchestra, alături de autohtonii de la Corul Academic Radio (dirijor: Sir Simon Rattle, dirijorul corului: Ciprian Ţuţu). Programul este unul bulversant: Enescu – Isis (e vorba despre mitul zeiţei egiptene, nu are legătură cu Statul Islamic – aici vor interveni cântăreţii corişti de la Corul Radio), Stravinski – Simfonia în 3 mişcări, Stravinski – Simfonia în do major şi Enescu – Rapsodia Română în la major op. 11 nr. 1.

PROGRAM INTEGRAL



Sâmbătă, 28 august 2021



Sala Palatului, ora 19.30



Orchestra Filarmonică „George Enescu”

Paavo Järvi – dirijor

Hilary Hahn – vioară

Sarah Nemţanu – concertmaistru



Enescu – Rapsodia Română în re major op. 11 nr. 2

Sibelius – Concertul în re minor pentru vioară şi orchestră op. 47

Rahmaninov – Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27



Duminică, 29 august 2021

Sala Palatului, ora 19.30

London Symphony Orchestra

Corul Academic Radio

Sir Simon Rattle – dirijor

Ciprian Ţuţu – dirijorul corului



Enescu – Isis

Stravinski – Simfonia în 3 mişcări

Stravinski – Simfonia în do major

Enescu – Rapsodia Română în la major op. 11 nr. 1

„Potopul“ lui Stravinski



Miercuri, 1 septembrie 2021, la Sala Palatului din Bucureşti, între orele 19.30 şi 21.10, are loc, în secţiunea „Mari orchestre ale lumii” a Festivalului Internaţional George Enescu, concertul Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin, alături de Corul Filarmonicii „George Enescu”, manifestare susţinută de Raiffeisen Bank. Dirijor va fi Vladimir Jurowski, dirijorul corului – Iosif Ion Prunner, iar Carmen Lidia Vidu va asigura regia multimedia a spectacolului. În program se află lucrări ale marelui compozitor Igor Stravinski: „Potopul: o piesă muzicală (Alegorie biblică bazată pe povestea Arcei lui Noe)”, „Variaţiunile In Memoriam Aldous Huxley”, „Simfonia pentru instrumente de suflat” şi „Nunta (scene coregrafice cu muzică şi cânt pentru voci, 4 piane şi percuţie)”.



Miercuri, 1 septembrie

Ora 19.30, Sala Palatului



ORCHESTRA SIMFONICĂ A RADIODIFUZIUNII DIN BERLIN

Concert susţinut de Raiffeisen



CORUL FILARMONICII „GEORGE ENESCU“

VLADIMIR JUROWSKI – dirijor

IOSIF ION PRUNNER – dirijorul corului

CARMEN LIDIA VIDU – regizor multimedia



Stravinski „Potopul: o piesă muzicală (Alegorie biblică bazată pe povestea Arcei lui Noe)“



ROBERT POWELL – Narator, Noe, Soţia lui Noe (rol vorbit)

VLADIMIR OGNEV – Vocea lui Dumnezeu (bas 1)

BASTIAN KOHL – Vocea lui Dumnezeu (bas 2)

IVAN TURŠIĆ – Diavolul, un proclamator (tenor)



Stravinski – „Variaţiunile In Memoriam Aldous Huxley“



Stravinski – „Simfonia pentru instrumente de suflat“



Stravinski – „Vulpea“

IVAN TURŠIĆ – tenor

ALEXANDER FEDOROV – tenor

BASTIAN KOHL – bas

VLADIMIR OGNEV – bas



Stravinski – „Nunta (scene coregrafice cu muzică şi cânt pentru voci, 4 piane şi percuţie)“

SOFIA FOMINA – soprană

ELENA MANISTINA – mezzosoprană

ALEXANDER FEDOROV – tenor

VLADIMIR OGNEV – bas

DANIEL CIOBANU – pian (laureat al Concursului Internaţional „Arthur Rubinstein“)

ANDREI LICAREŢ – pian

ALEXANDRA SILOCEA – pian

MIHAI RITIVOIU* – pian (laureat al Concursului Internaţional George Enescu)

*Prezenţă susţinută de Liliana and Peter Ilica Foundation



