Vlad Voiculescu: „Condoleanţe familiilor îndurerate”. Ministrul anunţă că a aflat la 18.30 de problema de la Spitalul Victor Babeş

„Condoleanţe familiilor îndurerate! Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeş. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienţii COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din Bucureşti. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii şi conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost trasferaţi în siguranţă. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvaţi”, a scris, luni seară, Vlad Voiculescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, o anchetă penală este în desfăşurare, iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici.