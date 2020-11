Victor Costache, fost ministru al Sănătăţii, despre carantinarea oraşului Sibiu: ”O decizie total neinspirată”

Fostul ministru al Sănătăţii în Guvernul Orban Victor Costache a declarat pentru Tribuna că măsura de carantinare a Sibiului ar fi o măsură greşită, iar autorităţile ar trebui să adopte măsuri moderne, care şi-au dovedit eficacitatea în alte state şi să facă testări în masă. Aceasta în condiţiile în care Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu se reuneşte vineri într-o şedinţă în cadrul căreia va fi analizată situaţia epidemiologică, Sibiul având cea mai mare rată de infectare cu noul coronavirus, fiind aşteptată o decizie în legătură cu propunerea DSP privind carantinarea municipiului Sibiu şi a localităţilor Şelimbăr, Cisnădie şi Tălmaciu. La şedinţă a participat şi şeful DSU Raed Arafat.

„Mi s-ar părea o decizie total neinspirată şi forţată, este complet nerealist să închizi un oraş mare, trebuie să învăţăm să adoptăm noile metode ale medicinei moderne şi nu soluţii inspirate din Evul Mediu”, a declarat într-un interviu pentru Tribuna, Victor Costache, referindu-se la discuţiile privitoare la posibila închidere şi canatinare a Sibiului, oraş care înregistrează o rată mare de infectare cu COVID-19.

În opinia sa, testarea în masă sau implementarea rapidă a aplicaţiilor de telefonie mobilă de depistare a contacţilor direcţi pe bază de locaţie GPS sunt soluţii mult mai inspirate.

„Nu ne putem permite să distrugem o regiune, să facem să sufere o regiune şi o populaţie întreagă numai pentru că nu suntem conectaţi la tehnologiile moderne”, a precizat Costache.

Victor Costache a demisionat de la conducerea Ministerului Sănătăţii în luna martie, când a izbucnit pandemia de COVID-19 în România.

”Miniştrii demisionează într-un anumit fel, nu are rost să intrăm în detalii şi este prea puţin important cum am fost, este foarte important să ne concentrăm asupra crizei Covid-19, asupra acestui flagel care este în România şi trebuiesc luate măsuri bune în fiecare zi. (…) În niciun caz nu am părăsit corabia în timpul furtunii şi sunt alături de Ministerul Sănătăţii, dacă va fi nevoie de expertiza mea”, declara el atunci.