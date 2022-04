Un sofisticat avion SU-35, doborât de ucraineni cu un tip de rachetă care a fost „scoasă la pensie” de Armata Română

FOTO Facebook-Air Force Command of UA Armed Forces

Ulterior, el a fost considerat perimat şi a fost scos din serviciu în 1998. Astfel, în prezent, militarii români folosesc sisteme antiaeriane de rachete de tip Hawk (denumire provenită din acronimul Homing All the Way Killer) şi S-75 M3 „Volhov”, dar şi sofisticatul PATRIOT PAC 3 + (cel mai recent model aflat în serviciu şi utilizat şi de Armata SUA).

Proiectat în 1960, S-125 are o distanţă mai redusă de acţiune şi o altitudine de angajare mai mică decât oricare dintre predecesorii săi şi, de asemenea, zboară mai lent, dar datorită proiectării cu două trepte, este mai eficient împotriva ţintelor mai manevrabile. De altfel, o astfel de rachetă a fost folosită de armata Iugoslaviei pentru a distruge un avion american stealth F-117 la 27 martie 1999, în timpul Războiului din Kosovo.

S-125 a fost conceput pentru a apăra instalaţiile guvernamentale, industriale şi militare critice împotriva tuturor tipurilor de ameninţări aeriene care zboară la altitudini mici şi medii, cum ar fi bombardiere, avioane de vânătoare, avioane multirol şi rachete de croazieră.