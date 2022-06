Un celebru avion de luptă F-35 Lightning II al US Air Force a patrulat deasupra Dobrogei

Cel mai probabil avionul de luptă s-a realimentat în aer pentru că, aşa cum a arătat flightradar24.com, în zonă se afla şi o cisternă aeriană Boeing KC-135R Stratotanker a US Air Force.

F-35 este considerat în prezent avionul de vânătoare cel mai performant de pe piaţă, forma fuselajului şi vopseaua specială cu care este acoperit făcându-l greu detectabil de radare sau în infraroşu.

Acest aparat se impune tot mai mult în NATO şi în Europa, Marea Britanie, Italia, Ţările de Jos, Norvegia sau Polonia dând comenzi pentru F-35 în ultimii ani.

Avionul de luptă de generaţie a 5-a este un aparat mutirol destinat în principal misiunilor de superioritate aeriană (aer-aer) şi lovituri aer-sol. F-35 este o forţă multiplicatoare datorită capacităţilor de colectare de informaţii, supraveghere şi recunoaştere (ISTAR), care sporesc eficienţa unităţilor aeriene, navale şi terestre prietene prin aprovizionarea cu date de pe câmpul de luptă în timp real.

Viteza maximă: Mach 1,6

Raza de acţiune: 1.000 km

Plafon operaţional: 15.000 m

Rata urcării: 200 m/s

1 tun GAU-12/U 25 mm montat în interior cu 180 de lovituri la F-35A

Armament aer-aer: rachete AIM-9 SIDEWINDER, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM.

Armament aer-sol: Joint Direct Attack Munition (JDAM) - 910 kg, Joint Standoff Weapon (JSOW), Small Diameter Bombs (SDB), rachete anti-blindaj Brimstone, Cluster Munitions (WCMD) şi AGM 88 HARM (High Speed Anti-Radiation Missile)

Misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.





Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Toate aceste aeronave de luptă sunt ridicate prin rotaţie, dar zilnic pentru misiuni de patrulare.