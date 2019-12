Studentul care a ameninţat o jurnalistă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Separat, într-un alt proces, sunt judecaţi fostul rector şi fostul protector ai Academiei de Poliţie, acuzaţi că l-au instigat pe Bărbulescu să o ameninţe pe jurnalistă pentru a înceta investigaţiile cu privire la lucrări presupus plagiate ale unor angajaţi de la Academie. Cei doi neagă acuzaţiile.







Acuzaţiile DNA





Adrian Iacob şi Petrică-Mihai Marcocii, fostul rector respectiv pro-rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” au fost trimişi în judecată de către DNA pentru instigare la şantaj. Cei doi sunt acuzaţi că l-au determinat pe Adrian Bărbulescu, inculpat şi el, să trimită mai mutle mesaje de ameninţare jurnalistei Emilia Şercan.







„La sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpaţii Iacob Adrian şi Marcoci Petrică-Mihail, în calitate de rector, respectiv prorector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, l-au determinat pe inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de investigaţie – persoană vătămată, mesaje de ameninţare pentru a o constrânge să înceteze investigaţiile jurnalistice care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul academiei, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională”, se arată într-un comunicat al DNA.

Potrivit procurorilor, cei doi au profitat de ascendentul oferit de relaţia de subordonare profesională pentru a-l determina să trimită aceste mesaje, promiţându-i ulterior că-i vor asigura protecţie în faţa legii.

„Concret, Iacob Adrian şi Marcoci Petrică-Mihail i-au cerut lui Bărbulescu Gheorghe Adrian, profitând de ascendentul pe care li-l dădeau relaţia de subordonare funcţională, diferenţa de vârstă şi de grad profesional, precum şi de recunoştinţa acestuia pentru că după absolvire fusese menţinut în cadrul academiei, să achiziţioneze mai multe aparate de telefon second hand şi cartele preplătite pentru a transmite mesaje de ameninţare persoanei vătămate. Concomitent, cei doi instigatori i-au promis poliţistului care a trimis efectiv mesajele de ameninţare că îi vor asigura protecţia pentru a nu fi tras la răspundere penală şi i-au adresat încurajări pentru a-i întări rezoluţia infracţională pe parcursul săvârşirii faptelor. Solicitări similare au fost transmise de inculpaţi unui alt ofiţer debutant din cadrul academiei, care însă nu le-a dat curs”, susţin procurorii DNA.

„Aceste demersuri au fost determinate de faptul că, în perioada menţionată, persoana vătămată a publicat mai multe articole care vizau în mod direct activitatea Academiei de Poliţie, care ar fi putut avea consecinţe semnificative asupra carierei şi reputaţiei celor doi inculpaţi. După trimiterea mesajelor de ameninţare, inculpaţii au avut mai multe convorbiri cu autorul faptei, folosind aplicaţii telefonice criptate sau prin intermediari, prilej cu care i-au cerut să şteargă toate schimburile anterioare de mesaje, i-au indicat ce să declare organelor de urmărire penală şi l-au asigurat că va primi o pedeapsă uşoară, precum şi că va fi menţinut în cadrul academiei chiar în situaţia unei condamnări”, mai arată DNA.

În 17 aprilie, jurnalista Emilia Şercan, cunoscută pentru anchetele privind plagiatele în rândul înalţilor demnitari şi al conducerii unor instituţii de invăţământ, cel mai recent la Academia de Poliţie, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că a primit ameninţări cu moartea şi că a depus plângere la poliţie. În 24 aprilie, poliţiştii şi procurorii au făcut percheziţii la Academia de Poliţie, în biroul unui ofiţer suspectat că i-ar fi trimis mesajele de ameninţare cu moartea jurnalistei Emilia Şercan, dar şi la domiciliul acestuia. În 25 aprilie, Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat că ofiţerul Gheorghe Adrian Bărbulescu de la Academia de Poliţie, este suspectat că ar fi transmis mesajele şi a fost plasat sub control judiciar.



„Admite acordul de recunoastere. Stabileste inculpatului Barbulescu Gheorghe Adrian pedeapsa de 1 an inchisoare. In baza art.83 cod penal amana executarea pe un termen de supraveghere de 2 ani. In baza art.486 alin.2 cpp lasa nesolutionata actiunea civila . Ia act ca pentru solutionarea actiunii civile form de partea civila sercan emilia a fost investita Curtea de Apel Bucureşti – Cu drept de apel”, este minuta instanţei.