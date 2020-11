Se pregăteşte Programul Rabla fără rablă

Programul Rabla Clasic, care în acest an are un buget de 405 milioane de lei, va fi mai uşor de accesat de cei care nu au o maşină veche de dat la casat, dar doresc să-şi cumpere una nouă, mai puţin poluantă, cu ajutor de la stat, pentru că primele de casare se vor putea transfera între toate tipurile de participanţi la program. Conform unui proiect de reglementare pus la punct de Ministerul Mediului, de această facilitate vor putea beneficia persoane fizice, firme, instituţii de stat, dar şi alte entităţi.

Mai exact, proiectul de ordin propus de Ministerul Mediului stabileşte că, după ce va intra în vigoare, nu doar persoanele fizice vor putea ceda dreptul de a folosi o primă de casare, aşa cum stabileşte, în prezent, Ordinul 324/2020, ci şi firmele, şcolile, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile publice sau alte tipuri de deţinători de maşini vechi.

Astfel, după ce măsurile cuprinse în acest proiect se vor aplica, primele de casare se vor putea transfera de la o persoană fizică la alta, aşa cum e acum, de la o persoană fizică la una juridică, de la o persoană juridică la una fizică şi de la o persoană juridică la alta. Apoi, ca o consecinţă a posibilităţii transferului primei de casare între orice categorii de participanţi în program, se elimină din ghidul de finanţare al programului obligaţia ca persoanele juridice să fie proprietari ai maşinii date la casat, dat fiind faptul că vor putea prelua prima de casare de la altcineva.

Simplificarea procedurilor de înscriere

Pe lângă schimbările legate de transferul primei de casare, proiectul de ordin mai prevede şi eliminarea unor documente, ce sunt obligatorii, în prezent, pentru participarea la Rabla Clasic. Concret, vorbim aici despre eliminarea declaraţiilor pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor astfel de contracte, arată avocatnet.ro . Acestea vor fi înlocuite cu o menţiune ce va fi introdusă în nota de înscriere, document ce trebuie doar semnat de beneficiar, nu şi autentificat la notar.

În plus, se va elimina şi necesitatea prezentării unui certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al acesteia.

În fine, pentru a eficientiza derularea programului Rabla Clasic, proiectul prevede că de corectarea datelor prezente în aplicaţia informatică se vor ocupa, în anumite situaţii, producătorii validaţi, nu doar funcţionarii Administraţiei Fondului pentru Mediu, cum este în prezent.

Prelungit până la 20 noiembrie

Înscrierile pentru firme în cadrul programului din acest an au fost prelungite recent, termenul-limită pentru înscriere fiind acum 20 noiembrie 2020. De precizat că dosarele de acceptare depuse de către persoanele juridice şi dosarele de validare ale producătorilor/dealerilor auto se vor transmite la Administraţia Fondului pentru Mediu doar prin intermediul poştei electronice şi că pe site-ul instituţiei se publică periodic liste cu dosarele analizate şi aprobate în cadrul programului.

Reamintim că, în acest an, programul Rabla Clasic va avea aproximativ 60.000 de beneficiari, iar valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei (1.350 de euro). Această primă poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă maşina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de grame de CO2 per kilometru. Apoi, tot de anul acesta, s-a mai introdus şi un alt eco-bonus nou în Rabla Clasic. Este vorba de o primă de 1.000 de lei care se poate adăuga la cei 6.500 de lei, în cazul în care este aleasă o maşină cu sistem de alimentare pe gaz GPL sau GNC. Mai mult, dacă viitorul vehicul are sistem hibrid (fără plug-in), primei de casare i se adaugă 1.700 de lei. Astfel, bonificaţia poate atinge valoarea maximă de 9.200 de lei pentru o maşină hibrid cu emisii reduse. În fine, de programul Rabla Clasic, din acest an, vor beneficia şi cei care vor să-şi achiziţioneze o motocicletă, dar în acest caz finanţarea va fi de numai 3.500 de lei.