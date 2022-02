Scandal în Italia. Un român a găsit un telefon mobil şi l-a restituit proprietarului, iar acum riscă închisoarea

Ioan, un zidar în vârstă de 41 de ani, român de origine stabilit de ani buni în oraşul Italian Florenţa, a rămas traumatizat după ce a găsit un telefon mobil pe stradă şi a aşteptat ca proprietarul să îl sune pentru a-l recupera, însă în loc de mulţumiri, este acum anchetat penal.

”Eram în drum spre serviciu, când am văzut un telefon mobil la pământ, în mijlocul străzii. Mi-am spus: Poate o maşină trece peste el şi-l sparge. Dacă mi s-ar întâmpla mie, m-aş enerva. Aşa că l-am luat, lăsându-l deschis, în aşteptarea apelului proprietarului. M-a sunat câteva ore mai târziu, dar a venit cu poliţia. M-a denunţat pentru furt şi acum risc procesul”, a povestit bărbatul pentru cotidianul italian La Nazione.

„Am ajuns aici acum 20 de ani – spune el – şi mă simt grozav. Florenţa este oraşul meu şi nu m-am gândit niciodată că mă voi găsi într-o astfel de situaţie. Poate voi ajunge la judecător pentru că am vrut să returnez telefonul proprietarului său de drept. Nu este absurd?”, spune Ioan.

”El este!”

Totul a început luni dimineaţă, când a urcat în maşină pentru a merge la serviciu. „Am fost parcat între via Sirtori şi viale Manfredo Fanti. Şi tocmai acolo, în mijlocul drumului – spune zidarul – am găsit telefonul mobil. L-am ridicat – era pornit şi funcţiona. Mi-am spus: îl iau, proprietarul o să sune mai devreme sau mai târziu”, îşi aminteşte românul.

Primul apel vine după o oră, dar Ioan nu-l aude pentru că lucrează. La prânz sună telefonul: răspunde Ioan, la celălalt capăt se află un tânăr florentin, posesorul telefonului mobil. Românul încă mai are telefonul la ureche când iese din restaurant să i-l returneze. „Dar de îndată ce am ieşit afară, am văzut că erau doi poliţişti cu el. El este!’, a început să strige băiatul.

Ioan încearcă să-i explice că i-a găsit telefonul mobil pe jos, lângă stadion, dar nu poate face nimic. „El a continuat să ţipe. Şi poliţiştii au încercat să-l liniştească, dar nimic. I-am spus: „Dar crezi că dacă aş vrea să ţi-l fur, l-aş păstra şi ţi-aş răspunde?. Şi atunci a spus lucrul care m-a durut cel mai mult: „De fapt, ai fost prost”.

”Am greşit să nu mă duc imediat la poliţie să raportez descoperirea telefonului, dar nu sunt hoţ. Şi nu sunt prost. Sunt un florentin cinstit şi mi-aş dori măcar să-mi fie recunoscut acest lucru”, încheie românul.

