Românii sechestraţi pe aeroportul din Cancun. Prieten de familie: Au reuşit să strecoare un telefon şi merg la baie să trimită SMS-uri

„După ce am aşteptat atâta timp să primesc un semn de la ei, nu am primit nimic, astăzi - într-un final - pe la ora 8 dimineaţa, am primit un SMS de la dânşii şi au spus că sunt sechestraţi în aeroport. Cu greu au reuşit să strecoare într-o haină sau într-un bagaj şi merg la grupul sanitar, de acolo pot trimite mesje, fiindcă sunt păziţi de armată. Sunt într-un loc unde sunt numai români, în jur de 100, li se acordă apă, mâncare şi cam atât. Nu ştiu nimic, când vor fi întoşi în ţară. Au spus că vor fi anunţaţi în cursul zilei de astăzi”, a spus Valentin, prietenul unei familii blocate pe Aeroportul din Cancun, la Digi24.