Reţea de traficanţi de migranţi coordonată de cetăţeni indieni stabiliţi în România, destructurată

La data de 30 septembrie 2019, grupare formată din cetăţeni români şi indieni, care, începând cu luna septembrie 2019, ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat şi ar fi îndrumat, transportat şi adăpostit mai multe persoane de cetãţenie indiană, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, a intrat în vizorul poliţiştilor de la D. C. C. O., în cooperare cu poliţiştii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere, conform unui comunicat al Poliţei Române.

Potrivit sursei citate, din cercetări a reieşit că gruparea infracţională ar fi fost coordonată de mai mulţi cetăţeni indieni, o parte dintre aceştia stabiliţi în România, care ar fi creat o filieră infracţională bine organizată, cu ramificaţii în mai multe state din estul Europei, cu scopul traficării migranţilor de origine indiană, în state europene precum Portugalia, Italia sau Germania.

Migranţii ar fi fost constituiţi din două categorii de persoane:





cetăţeni indieni sosiţi legal în Serbia, prin intermediul curselor aeriene, traficaţi în România prin zona verde şi, ulterior, trecuţi fraudulos în Ungaria

cetăţeni indieni aflaţi în România cu vize legale de muncă, racolaţi în scopul accesării în mod fraudulos a statelor europene şi traficaţi în acest sens de membrii grupării.

Astfel, în baza delegării D.I.I.C.O.T., poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu poliţiştii de frontieră, au depistat mai multe transporturi ilegale de migranţi, ce încercau să treacă în mod fraudulos frontiera de stat a României.

Liderii indieni ai grupării infracţionale au fost fost reţinuti şi ulterior arestaţi pe rând, primul la data de 4 noiembrie 2020 şi pe 8 ianuarie 2021 şi cel de-al doilea.

4 incidente de traficare ilegală a migranţilor indieni

Sursa citată precizează că în documentarea activităţii infracţionale a grupării organizate, au fost reţinute 4 incidente de traficare ilegală a migranţilor indieni, cu peste 30 de migranţi ilegali, o parte dintre aceştia fiind depistaţi la graniţa româno-ungară, ascunşi în mijloace de transport marfă, în condiţii inumane.

Tododaţă, în urma celor 8 percheziţii domiciliare şi a 2 percheziţii asupra a două autoturisme, poliţiştii au ridicat 20 de telefoane mobile, 1 pistol cu mecanism de acţionare pe gaze şi cartuşe metalice interzis la deţinere, 4.000 de lei, 445 de euro, 600 de lire sterline, 3 pliculeţe cu seminţe de cânepă şi instrucţiuni de plantaţie cannabis indoor, precum şi înscrisuri.

De asemenea au fost puse în aplicare 7 mandate de aducere la sediul D.I.I.C.O.T., în vederea audierii de către procurorul de caz şi luării de măsuri legale.

Activităţile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

La acţiune, au participat poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău.

Pentru documentarea cauzei, a fost utilizat aportul EUROPOL şi s-a efectuat un schimb constant de informaţii cu partenerii din Germania, Ungaria, Austria, Portugalia, Italia, Cehia şi Polonia. În vederea eficientizării fluxului informaţional şi a stabilirii activităţilor punctuale, autorităţile din statele menţionate au participat la 4 întâlniri de coordonare sub egida EUROPOL. De asemenea,, EUROPOL a trimis la faţa locului o echipă mobilă, pentru verificarea în timp real – on the spot a datelor şi informaţiilor obţinute în urma desfăşurării activităţilor din teren.