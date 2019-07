Procurorii de la Secţia Specială i-au restituit paşaportul Sorinei

Decizia Secţiei Speciale vine după ce luni, procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat că paşaportul fetiţei din Baia de Aramă a fost oprit de către un procuror al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie pentru că existau indicii că documentul ar fi fost obţinut "prin metode nu tocmai legale".

"Cu privire la paşaport, în momentul în care a fost retras paşaportul au existat anumite indicii că ar fi fost obţinut prin mijloace nu tocmai legale. Mai multe nu pot să vă spun. În momentul de faţă s-au rezolvat mai multe dintre aceste aspecte. În perioada următoare veţi vedea rezultatul. Nu a fost nimeni pus sub învinuire sub acest aspect, dar atunci au existat date şi indicii privind nereguli existente la momentul eliberării paşaportului", a explicat Licu.

El a spus că SIIJ avea competenţa, pentru că în acest dosar penal este vizat şi un magistrat.

Familia adoptivă a Sorinei a declarat că nu are de gând să plece din tară cu fetiţa până nu se solutionează in instanţă solicitarea procurorului general referitoare la interdictia de a părăsi România împreună cu minora.





„Chiar si după eliberarea pasaportului, familia Sacarin nu va pleca din tara pana pe 18 iulie, pentru ca noi respectam legile si toate institutiile statului si dorim sa facem absolut totul in legalitate si cu buna credinta, asa cum am procedat si pana acum. Oricum si daca ne-ar fi eliberat maine, 16 iulie, pasaportul, dureaza ceva timp si eliberarea vizei de America", a fost reactia oficiala a familiei Sacarin.