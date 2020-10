„Poarta Focşanilor“, punctul slab al apărării NATO pe flancul de est. Cât timp am rezista în cazul unui atac al Rusiei

În eventualitatea în care Rusia ar ataca România, cel mai scurt drum către Bucureşti şi către Balcani ar fi printr-o zonă strategică denumită „Poarta Focşanilor”. România ar pierde lupta într-o zi fără sprijinul NATO. Şi asta pentru că trupele aliate şi echipamentul de luptă nu pot ajunge destul de repede în zona fierbinte din cauza lipsei infrastructurii din ţara noastră.

Aceasta este una dintre concluziile unei dezbateri pe tema mobilităţii militare organizate de think-tank-ul american CEPA, în care s-au luat în calcul mai multe scenarii de conflicte. Unul dintre ele a vizat România şi unul dintre punctele sale militare strategice: „Poarta Focşanilor”. Celelalte patru au fost ruta Nordic-Baltică (Norvegia-Suedia-Estonia), coridorul Suwalki (Polonia), Balcanii de Vest şi Libia.

Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, generalul Frederick Benjamin „Ben” Hodges, a făcut, printre altele, o scurtă caracterizare a situaţiei militare în cazul unui atac rusesc în „Poarta Focşanilor”. „Scenariul s-a concentrat asupra reliefului foarte dificil, a obstacolelor puse de munţii Carpaţi şi apoi de fluviul Dunărea, care este un obstacol, dar şi ceva care ne ajută”, a explicat generalul în retragere.

Pâlnie dinspre nord

„Poarta Focşanilor” este o suprafaţă de teren care se întinde în patru judeţe – Vrancea, Galaţi, Brăila şi Buzău. Analiştii militari o consideră ca fiind una de importanţă strategică pentru că trupele care vin din est pot ataca uşor Bucureştiul de la nord, se arată şi într-un studiu realizat de New Strategy Center din România şi Centre for the Study of New Generation Warfare, un alt think-tank american. „Este unul dintre cele mai critice terenuri militare operaţionale din România. Serveşte pe post de pâlnie dinspre nord, dar, în circumstanţele potrivite, poate deveni o capcană operaţională care lasă puţine posibilităţi de scăpare”, se precizează în document.

Pentru a putea proteja „Poarta Focşanilor”, trupele NATO ar trebui să ajungă rapid, pentru că forţele armate ale României ar fi învinse încă din prima zi a unei eventuale confruntări cu Rusia, conform unei simulări de război făcută în 2019 la Academia Forţelor Terestre de la Sibiu. Doar că principala problemă în calea mobilităţii militare a NATO este lipsa infrastructurii din România, mai arată specialiştii americani.

Provocare de investiţii

Totuşi, experţii militari susţin că unul dintre marile avantaje ale Porţii Focşanilor este că aici pot fi operate foarte bine tancurile, dar acesta nu poate fi accesat momentan. „Problema este că trebuie să traversezi multe râuri ca să ajungi şi apoi să ieşi de pe acel câmp de luptă. Deci, rezolvarea greutăţilor care ţin de calea ferată şi de transportul rutier, pentru a ajunge la acest câmp de luptă, este o provocare de investiţii pe termen lung. Pentru că s-a făcut foarte puţin în această privinţă”, a declarat, citat de romania.europalibera.org, Phillip Petersen, preşedintele Centre for the Study of New Generation Warfare.

Generalul Ben Hodges a explicat, cu ceva timp în urmă, că mobilitatea trupelor este unul dintre secretele succesului apărării NATO. „La finalul exerciţiului Saber Guardian (manevre militare care au avut loc în 2017 - n.r.) am avut echipament blocat în România peste două luni, în încercarea de a-l duce înapoi în Germania.(...) Din cauza stării infrastructurii am avut probleme să punem un tanc pe un HET (Heavy Equipment Transport) şi să îl traversăm Carpaţii, din Polonia până la baza Mihail Kogălniceanu”, a subliniat fostul comandant al Armatei SUA în Europa.

Contramăsurile americane

Fost director al Serviciului Român de Informaţii, Costin Georgescu susţine că militarii americani au conştientizat această vulnerabilitate a României de mai multă vreme şi au luat o serie de măsuri compensatorii. „Au fost mai multe manevre în care s-a exersat tocmai acest transfer de trupe şi echipamente grele de luptă, blindate sau tancuri Abrams, şi s-a văzut că acestea ajung în România foarte greu. Pentru a compensa acest lucru, au decis să aibă, la noi în ţară, o prezenţă militară mai pronunţată. Baza de la Kogălniceanu este întărită cu fiecare zi care trece urmând ca în final să ajungă la 10.000 de militari. Americanii au în România diverse unităţi de rachete, dar şi tancuri sau blindate. La Câmpia Turzii au făcut o puternică bază aeriană care vizează tocmai apărarea flancului estic împotriva unor atacuri ruseşti”, a declarat expertul pentru „Adevărul”.

Moscova are temele făcute

Totuşi, Costin Georgescu susţine că întărirea infrastructurii este prioritară pentru România din punct de vedere strategic pentru că în acest domeniu ruşii sunt mult mai bine pregătiţi. „Au două autostrăzi tehnice, special concepute pentru transportul militar greu, care ajung până la graniţa României.

„Ruşii au două autostrăzi tehnice, special concepute pentru tancuri, care ajung până la graniţa României.“ Costin Georgescu

fost director al SRI

Sunt construite din plăci de beton care au aproximativ un metru grosime pentru a rezista la trecerea tancurilor şi pot fi folosite în orice moment deoarece nu au fost abandonate după căderea URSS. În plus, în Transnistria au nişte imense depozite de muniţie şi armament care pot fi accesate la nevoie”, a precizat fostul director al SRI

SUA nu se pot baza decât pe România pentru contracararea Rusiei la Marea Neagră

RAND Corporation, o organizaţie care a realizat un studiu comandat de autorităţile americane, susţine că, în prezent, SUA nu se pot baza decât pe România pentru contracararea Rusiei la Marea Neagră.

În studiul intitulat „Rusia, NATO şi securitatea Mării Negre” se analizează modul în care trei aliaţi NATO aflaţi în zona Mării Negre - Bulgaria, România şi Turcia - percep şi sunt în stare să reacţioneze la activităţile ostile ale Rusiei. Studiul mai arată că România face eforturi deosebite pentru a dota Forţele Navale cu echipamente moderne. „Deşi activele navale ale României sunt modeste în ceea ce priveşte cantitatea şi capacităţile lor, planurile de modernizare a platformelor existente, achiziţionarea de noi fregate şi potenţialul achiziţionării a trei submarine noi ar putea spori contribuţiile României la o prezenţă maritimă occidentală la Marea Neagră”, se arată în document.