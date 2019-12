Noi mărturii şocante din sala de operaţii de la Spitalul Floreasca unde a ars o pacientă: Flacăra s-a extins cu repeziciune către capul pacientei FOTO

„Subsemnatul, angajat al secţiei Anestezie, am fost prezent la data de 22 decembrie, în sala 1, Departament la pacienta....., în calitate de anestezist. Am participat, alături de anestezist la anestezierea pacientei. Pacienta a sosit la ora 9.00. La ora 9.20 pacienta a fost intubată şi la indicaţia medicului anestezist am început pregătirea în vederea montării cateterului venos central. În timpul pregătirii montării cateterului, unul dintre medicii chirurgi a strigat foc şi a încercat să stingă focul – moment în care medicul anestezist era la capul pacientei – ca să nu se detubeze, iar eu am tras de câteva câmpuri de sub pacientă – ca focul să nu ajungă la capul pacientei. A urmat stingerea focului şi transferul pacientei către Sala 2 Departament”, povesteşte un asistent de anestezie.

La rândul ei, o îngrijitoare mărturiseşte că primul gând pe care l-a avut când a auzit ce se întâmplă a fost să ia apă de la filtrl de pe hol ca să stingă incendiul.

„Subsemnata, îngrijitoare, în data de 22.XII. 2019, fiind de serviciu, declar următoarele: În timp ce se desfăşura intervenţia, am observat-o pe colega mea că intră şi am urmat-o crezând că are nevoie de ajutor. Am auzit ţipete, strigăte: „FOC. VENIŢI CU APĂ“. Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat filtrul. În timp ce mă îndreptam spre sală, brancardierul mi-a luat găleata din mână, ducând-o el în sala I. După mutarea pacientului în sala II, împreună cu colega de tură am efectuat curăţenia în sală”, precizează infirmiera.

O asistentă prezentă în sala de operaţii spune şi ce dezinfectant s-a folosit pentru pregătirea operaţiei.

„Subsemnata, asistent medical în bloc operator I, vă aduc la cunoştinţă următoarele: În data de 22.12.2019, am fost adusă, de la ora 9.00, în sala 1 pacienta pentru o intervenţie. Brancardierii au mutat pacienta de de pe brancard pe masa de operaţie, pe care aşezasem câmp steril de bumbac şi am început procedurile pentru intervenţia chirurgicală. Am conectat electro aflat pe consolă, la sursa de curent şi am montat....Apoi am pornit aparatul, iar colega mea, a setat programul din Standard în Macro, (...) Am montat placa de unică folosinţă la cablul cateterului şi am ataşat-o pe partea posterioară a gambei drepte a pacientei. Am respectat procedurile de îmbrăcare a medicilor cu halate sterile, de pregătire a instrumentarului şi a mesei pentru intervenţia chirurgicală. Menţionez că la sosirea în sala de operaţiei medicii ne-au informat că pacienta este polialergică, lucru menţionat şi în foaia de observaţie şi că doreşte alcool alb necesar intervenţiei, adică Skinman Soft Protect. După ce le-am dat pe masă cele necesare intervenţiei, inclusiv soluţia cerută, medicii au efectuat câmpul operator şi am aşezat câmpurile sterile. La un moment dat, după ce au început intervenţia, unul dintre medici a sesizat miros de ars, moment în care echipa operatorie a început să mişte câmpurile pentru a găsi sursa de foc şi a o stinge. În momentul în care medicul a îndepărtat câmpul de pe pacientă, flacăra s-a extins cu repeziciune din zonele lombare şi toracice către capul pacientei unde se afla aparatul de anestezie în funcţiune. Am auzit mai multe persoane strigând să se aducă apă să se stringă focul. Medicul a luat câmpul şi a continuat să stringă focul, moment în care am ieşit din sală să aduc apă pentru stingerea focului, cineva din cei prezenţi deja adusese apă, iar când am revenit în sală focul era stins. I-am îndepărtat câmpurile arse şi a fost chemat în sală medicul chirurg plastician, care a evaluat starea pacientei. Apoi, pacienta a fost mutată în sala 2 pentru efectuarea intervenţiei chirurgicale. Menţionez că am procedat conform instruirii de punere în funcţiune a electrocauterului”, mărturiseşte şi asistenta.

Ce spune medicul Mircea Beuran

22 decembrie. Ora 9.00. O pacientă de 66 de ani bolnavă de cancer este băgată de urgenţă în sala de operaţii. Fusese operată de cancer la pancreas cu câteva zile în urmă, iar pe 22 dimineaţa a fost depistată cu hemoragie internă.

La aproape o săptămână de la incident, conducerea Spitalului Floreasca a făcut şi primele declaraţii.

„Intervenţia chirurgicală a fost una complexă, iar în cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit în urma căruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicală, intervenţia chirurgicală fiind finalizată. În cursul aceleiaşi zile, incidentul a fost adus la cunoştinţa conducerii spitalului, care s-a deplasat în unitate şi a demarat o cercetare administrativă pentru a identifica circumstanţele producerii accidentului. În acest sens au fost solicitate şi primite declaraţii ale personalului implicat în incident şi au fost păstrate materialele care au legătură cu incidentul. Dacă în urma acestei cercetări administrative vor fi evidenţiate fapte/aspecte cu alte conotaţii, vor fi sesizate organele în drept”, se precizează într-un comunicat dat publicităţii de către spital.

Deputatul Emanuel Ungureanu susţine că din echipa de medici care opera făcea parte şi chirurgul Mircea Beuran care ar fi folosit „greşit substanţele de dezinfecţie a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluţii câmpul operator de sub pacientă şi la contactul cu electrocauterul pielea pacientei şi câmpurile sterile au luat foc”.

Medicul chirurg Mircea Beuran a susţine că el nu a făcut parte din echipa care a operat-o pe pacienta care a luat foc pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca, iar acest lucru poate fi dovedit cu camerele video de la intrarea în spital, din blocul operator şi cu protocoalele de terapie intensivă care notează toţi timpii operaţiei.

„M-a sunat, fiind duminică dimineaţă, unul dintre colaboratorii mei că situaţia cu această bolnavă este aşa cum v-am prezentat-o, iar eu i-am spus să intre urgent în sală că vin şi eu - eu locuind în afara Bucureştiului. El, fiind medic primar, şi-a făcut o echipă, a intrat. Eu am plecat către spital. Eram în maşină, la vreo 5-6 minute de spital, când m-a sunat că au luat foc câmpurile operatorii ce acopereau această pacientă. Nu am fost în echipa operatorie de la bun început. Acest lucru se poate dovedi cu ajutorul camerelor video de la intrarea în spital, din blocul operator, coroborate cu protocoalele de terapie intensivă, pentru că se notează toţi timpii de la anestezie”, a declarat chirurgul.

„S-a început intervenţia chirurgicală, nu era o problemă să fiu neapărat acolo. Era o bolnavă pe care eu am operat-o în urmă cu o săptămână. Un caz foarte critic, un caz oncologic, pentru care nu a vrut nimeni să-şi asume niciun risc. La rugămintea unor colegi am intrat şi am operat. A făcut o complicaţie severă, o hemoragie. Atâta timp cât m-am deplasat eu trecuse evenimentul (cu arsul n.r.). Se poate verifica foarte bine venirea mea în spital pentru că sunt camere şi la intrarea în spital, există protocoale de terapie intensivă. Plus că imediat după terminarea intervenţiei am luat legătura cu coordonatorul blocului operator, cu familia. Nu a căutat nimeni nici să muşamalizeze, nici să ascundă”, explică medicul.