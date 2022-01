Nicuşor Dan, despre discuţia cu directorul STB: „A solicitat doar demisia domnului Criţ, ceea ce este un gest infantil”

Primarul general cere procurorilor să ia măsuri în legătură cu protestul ilegal, iar liderilor PSD să spună explicit dacă susţin această acţiune declarată ilegală de către instanţă.

„Fac încă odată un apel la raţiune către toţi şoferii şi vatmanii şi personalul auxiliar din STB. Avem două hotărâri judecătoreşti executorii, avem sute de mii de persoane afectate, suntem într-un stat de drept, hotărârile executorii se execută, iar cine nu le execută săvârşeşte o infracţiune. Pe de altă parte, putem să rezolvăm toate aceste probleme importante ale activităţii domniilor lor, fără să şantajăm prin lipsa noastră de activitate, prin împiedicarea bucureştenilor să desfăşoare o viaţă normală”, a declarat, vineri, Nicuşor Dan.

Primarul general a avut un mesaj pentru toţi salariaţii: „Mesajul meu pentru toată lumea este că pentru toate problemele de structură care sunt în transportul public sunt disponibil şi trebuie să avem o discuţie aşezată, toată lumea, pentru că de calitatea transportului public în Bucureşti depinde confortul fiecăruia dintre noi”.

„Am invitat la discuţii reprezentanţi desemnaţi de către lucrătorii din fiecare autobază şi depou, am spus de mai multe ori că nu vreau să discut cu reprezentanţii unui sindicat care au dus o întreagă categorie de oamenii într-o zonă penală, vreau, dimpotrivă, să discut (...) cu oameni care să exprime problemele reale. La această întâlnire de la ora 6 am fost informat că au venit (...) reprezentanţii sindicatului reprezentativ, l-am sunat pe directorul general de la STB şi i-am propus să aibă o discuţie pe are e logic şi legal să o aibă. Această discuţie a durat cinci minute, pentru că nu a existat altă solicitare decât demisia domnului Criţ, ceea ce este un gest infantil, în condiţiile în care de două zile bucureştenii suferă de lipsa transportului în comun”, a mai declarat primarul general.

Acesta a precizat că sunt multe probleme în transportul public.

„Sunt foarte multe probleme în transportul public. Rezolvarea lor necesită un dialog, un calendar de acţiuni şi mai ales, foarte mulţi bani (...) Am reuşit să echilibrăm financiar această societate pe care am găsit-o în faliment”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Acesta a cerut procurorilor să ia măsuri faţă de protestul declarat ilegal.

De asemenea, Nicuşor Dan a cerut din nou liderilor PSD - atât Gabrielei Firea cât şi lui Marcel Ciolacu - să se pronunţe.

„Fie sprijină o grevă ilegală şi o spun explicit (...) fie se delimitează şi retrag sprijinul politic pentru consilierul general Petrariu, ales pe listele PSD”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Anterior, liderul sindicatului STV, Vasile Petrariu, l-a acuzat pe Nicuşor Dan că nu a stat niciun minut la discuţii.