NATO dislocă un modul de comunicaţii la Câmpia Turzii pentru a sprijini operaţiunile aeriene în estul Alianţei VIDEO

„Mediul de securitate din Europa s-a schimbat dramatic.(...) Prima noastră prioritate este să contribuim la efortul NATO de a consolida o poziţie militară robustă şi capabilă să descurajeze un atac asupra Alianţei şi să fim pregătiţi să ne apărăm dacă descurajarea eşuează”, le-a declarat generalul maior D. J. Traas, comandantul DACCC, militarilor aliaţi care pregăteau convoiul pentru plecarea spre România.

DACCC oferă Comandamentului Aerian Aliat al NATO o capacitate de supraveghere şi control dislocabilă acolo unde o cer operaţiunile aeriene ale Alianţei. Practic, comanda tuturor aeronavelor NATO care acţionează în România se va face prin intermediul acestui centru. În prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.

Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Aceste aeronave de luptă sunt ridicate prin rotaţie, dar zilnic pentru misiuni de patrulare