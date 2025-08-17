General rus, grav rănit după ce ucrainenii au atacat un convoi în Kursk

Forțele ucrainene au lovit un convoi militar rusesc în regiunea Kursk, rănindu-l pe adjunctul comandantului rus al grupării de forțe Nord, generalul-locotenent Essedulla Abačev. Serviciile de informații ucrainene au raportat că Abačev și-a pierdut un braț și un picior în urma atacului, relatează presa ucraineană.

Atacului asupra convoiului lui Abașev a avut loc lungul unei rute de aprovizionare rusești folosită pentru a sprijini operațiunea ofensivă a Moscovei în regiunea nordică Sumî.

Serviciul de Informații militare (HUR) a anunțat că unitățile ucrainene au efectuat atacul asupra unui convoi rusesc care se deplasa pe autostrada Rilsk-Homutovka din regiunea Kursk, în noaptea de 17 august. Potrivit HUR, atacul i-a provocat răni grave lui Abacev, care este comandant adjunct al grupării Nord a Rusiei. Acesta a fost evacuat cu aeronave de transport militar la Moscova și internat la Spitalul Militar Central Vișnevski, unde medicii i-au amputat un braț și un picior.

Militarnyi a relatat că atacul a avut loc în zona satului Zhuryatino, citând analiști open source. Deși arma utilizată nu a fost dezvăluită oficial, analiștii au sugerat că este probabil vorba de artilerie cu rachete de înaltă precizie.

Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Abacev a comandat Armata a 2-a de Gardă Interarme din Districtul Militar Central. A absolvit Școala Superioară de Comandă a Tancurilor din Harkov în 1989 și ulterior Academia de Arme Interarme în 2002.

A luptat în războaiele cecene, în Georgia și în Siria, ulterior ajungând la comanda Brigăzii 19 Separate de Pușcași Motorizați și servind ca șef de stat major al Armatei a 5-a Combinate. În 2021 a devenit general-maior, în 2022 a fost numit comandant al Corpului 2 Armată al Rusiei din Lugansk-ul ocupat și decorat drept Erou al Rusiei În 2023 a fost promovat la gradul de general-locotenent.