Motivarea Curţii Supreme în dosarul Vâlcov: Infracţiunile de trafic de influenţă şi spălare a banilor au fost dovedite dincolo de orice îndoială

Curtea Supremă arată că Darius Vâlcov nu a respectat funcţiile de demnitar pe care le ocupa şi că a încălcat legea cu bună ştiinţă. ”Prin faptele sale, a acţionat cu intenţie întrucât nu numai că nu s-a menţinut dincolo de orice suspiciune de natură a deturna prestigiul funcţiei, ci dimpotrivă, în deplină cunoştinţă de cauză a exercitat operaţiuni financiare în scopul de a obţine profit din anumite activităţi comerciale pentru societăţile pe care le administra în fapt sau foloase pentru sine, ştiind că o persoană învestită cu atributul funcţiei sale este incompatibilă a exercita acest tip de acte”, se arată în motivarea instanţei supreme, după cum informează G4media.

A picat testul cu detectorul de minciuni

Din motivarea curţii reiese că Vâlcov a cerut să fie testat cu detectorul de minciuni fiind întrebat dacă a luat bani în numerar de la denunţător. „În urma examinării inculpatului Vâlcov Darius Bogdan cu tehnica poligraf la solicitarea acestuia, s-a constatat că la întrebarea „Aţi primit, în mod direct, vreo sumă de bani de la Berna Theodor în legătură cu contractele încheiate între S.C. Tehnologica Radion şi S.C. Compania de Apă Olt, la sediul Tehnologica Radion ?” răspunsul „Nu” al inculpatului a provocat modificări specifice comportamentului simulat.”, se arată în motivarea instanţei.

Laviniei Şandru a minţit pentru a-şi ajuta fostul soţ

Judecătorii consideră că Lavinia Şandru a urmărit ca prin declaraţia dată să diminueze răspunderea penală a fostului soţ

Declaraţiile date în faţa judecătorilor de tatăl lui Vâlcov şi de fosta soţie, Lavinia Şandru, nu au fost luate în considerare. Judecătorii consideră că Şandru a urmărit ca prin declaraţia dată să diminueze răspunderea penală a fostului soţ. ”Raportat la aspectele mai sus evidenţiate, instanţa apreciază declaraţia martorei Şandru Lavinia ca fiind nesinceră şi nu va ţine seama de conţinutul acestei probe”, se mai arată în document.

Istoric dosar

Darius Vâlcov este consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dancila si unul dintre social-democratii care se ocupa de politica financiara a tarii, fiind considerat apropiat al liderului PSD, Liviu Dragnea

Potrivit DNA, in cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-ar fi contactat pe Darius Valcov, la acea data primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus ca, in schimbul oferirii sprijinului in influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante (SC Compania de Apa Olt SA), in vederea castigarii unor licitatii de lucrari pentru obiective situate in Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti, sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate, conform contractelor de executie a respectivelor lucrari.

Cu ocazia derularii procedurilor de licitatie referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la indemnul lui Darius Valcov, in mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor conditii de eligibilitate in scopul favorizarii firmei Tehnologica Radion, arata DNA.

Astfel, Tehnologica Radion a castigat licitatiile organizate in cadrul proiectului 'Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt', fiind semnate contracte, cu Compania de Apa Olt, pentru mai multe lucrari, de 78.201.552 lei. Astfel, in baza acestei intelegeri, in perioada ianuarie-martie 2011, Darius Valcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totala de 1.200.000 lei (in 3 transe a cate 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizata ori de cate ori contractantul Compania De Apa Olt efectua plati in contul societatii, spun procurorii.

Magistratii arata ca, in perioada aprilie-decembrie 2011, Darius Valcov ar fi primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totala de 2.500.000 lei (in 5 transe a cate 500.000 lei fiecare).