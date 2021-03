Ministrul Justiţiei, precizări despre superimunitatea magistraţilor: „A fost votată în Camera Deputaţilor ca o variantă de compromis” VIDEO

Stelian Ion a vorbit, luni, într-o conferinţă de presă despre super-imunitatea magistraţilor, dobândită în urma unor amendamente votate de Comisia Juridică din Camera Deputaţilor, pe care Ministerul Justiţiei nu le-a prevăzut în proiectul de desfiinţare a SIIJ.



Precizările au venit în contextulîn care Ministerul Justiţiei a trimis, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii, spre avizare, proiectele de modificare a Legilor Justiţiei.

„Eu sunt cel care din proiectul iniţial de lege am eliminat acea variantă şi lucrul ăsta este arhicunoscut. În momentul în care am avut mai multe variante, mai multe ipoteze de lucru, pur şi simplu prin excludere – în urma unor discuţiio care au avut loc în Alianţă – au fost eliminate rând pe rând (n.r.- amendamente), fie că nu se puteau scrie din punct de vedere juridic, fie că nu erau agreate, fie că erau mult mai grave decât cea a amendamentului la care v-aţi referit. În urma acestor analize şi discuţii a rămas ca variantă acel amendament, nici vorbă să fi venit eu cu propunerea din senin. Pur şi simplu prin excludere aceste amendamente au fost înlăturate. Cred că cel mai bine ar fi fost să îşi assume fiecare câte o propunere, (…) să fi fost eliminate/response în Comisie, dar această variantă a fost agreată de către Alianţă. Acest amendament a fost votat în Camera Deputaţilor ca o variantă de compromis. Este asumat de cei care au votat amendament. Ar trebui asumat – mai ales – de cei care au considerat că este nevoie de garanţii suplimentare. Am spus clar de la început: SIIJ trebuie desfiinţată fără a aduce alte amendamente şi fără a aduce aşa-zise garanţii”, a declarat minsitrul Justiţiei.

Stelian Ion a explicat că este deja redactată solicitarea către Comisia de la Veneţia şi că, în cursul zilei de luni, va trimite o solicitare de aviz pe acest proiect de lege şi pe acest amandament.

Stelian Ion: „Lucrurile nu se opresc aici”

„Indiferent cum se va tranşa problema pe acest proiect de lege avem în discuţie trei noi legi ale Justiţiei, care ar trebui să înlocuiască tot ce este în prezenrt acum. Ca atare, această chestiune a garanţiilor suplimentare va fi tranşată în mod definitiv pe aceste proiecte de legi ale Justiţiei, (…) care vor înlocui legile din 2004 cu privire la care s-a propus adăugarea acelui amendament. Deci, lucrurile nu se opresc aici, pe acele discuţii legate de garanţii, ci ele se vor tranşa definitiv. Aceste legi contituie ele însele garanţii suplimentare.Dacă va trece şi de Senat acestă variantă cu această imunitate suplimentară, din urmă vin Legile Justiţiei în care nu se regăseşte în niciun loc această variantă. Dacă în procedurile care vor urma vom primi un aviz din partea Comisiei de la Veneţia ca acea variantă este una acceptabilă, că este o garanţie suplimentarăse pot include aceste amendamente în noile legi. Dacă nu, din punctul meu de vedere este foarte clar că nu e cazul să continuăm pe această linie”, a mai spus Stelian Ion.

Superimunitatea acordată magistraţilor prin avizul obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru trimiterea acestora în judecată îi revoltă pe foarte mulţi dintre judecători şi procurori. Aceştia spun că de fapt la mijloc este vorba despre o tentativă de control a Direcţiei NaţionaleAnticorupţie (DNA), ţinând cont că toate faptele prevăzute sunt de competenţa procurorilor de aici.

Practic, în acest moment, problema superimunităţii magistraţilor s-a mutat, în ultimul proiect al desfiinţării Secţiei Speciale, de la Procurorul General (unde ajunsese în mandatul lui Cătălin Predoiu), la CSM – conform ultimelor amendamente făcute de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Aleşii au decis că se impune ca Secţia Specială (SIIJ) să fie desfiinţată, dar numai cu o serie de condiţii: magistraţii să poată fi anchetaţi şi trimişi în judecată pentru corupţie doar cu avizul secţiilor din CSM. Însă pe magistraţi nu i-a întrebat nimeni dacă vor sau nu superimunitate, iar o parte dintre asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi ale procurorilor au protestat faţă de amendamentele aduse de Comisia Juridică proiectului de desfiinţare a SIIJ.