Martor ocular în cazul intervenţiei de la Oneşti: „Soţia criminalului vorbea cu el la telefon. Îi spunea «nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont»”

„Da, eu am fost acolo, la 16 şi ceva. La 17 s-a întâmplat tragedia. I-am văzut la balcon pe cei doi ostatici. Unul era în poziţia bisericii, cu mâinile la spate, celălalt în partea opusă. Am văzut cum s-a dus înspre el domnul ăsta, Moroşan. I-a dat un cuţit, a căzut jos. Posibil, a fugit după celălalt, după Dan şi după aia s-a ridicat şi a zis ceva la geam, că îi omoară, sau ceva în genul ăsta. La 17 l-a înjunghiat, sau 17:01. La 17:20 am văzut targa cum iese. Soţia lui a fost acolo permanent, de la 16 şi ceva şi îl informa ce se întâmplă jos. Doamna se plimba printre poliţişti. Vorbea cu el la telefon şi îi spunea nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont”, a spus un martor, în exclusivitate la Antena 3.