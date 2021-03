Lucian Bode, audiat ca martor în instanţă. Şeful MAI a spus tot ce ştie despre dosarul „Hidroelectrica”, în care este judecată Elena Udrea - UPDATE

UPDATE: Lucian Bode a declarat, la ieşirea din sala de judecată, că a dat detalii cu privire la perioada în care era ministru al Economiei.

„Am dat astăzi o declaraţie în calitate de martor. În 2012 eram membru politic în Biroul Naţional al PDL şi în perioada februarie-aprilie 2012 am fost ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. În 2017 am avut această calitate de martor în procesul de urmărire penală, am dat şi atunci o declaraţie la DNA. Am menţinut această declaraţie în faţa instanţei. (...) Fondul Monetar Intrenaţional avea încheiat cu Guvernul României un acord. Printre obligaţiile asumate de către România în acordul cu FMI era şi aceea de reziliere - renegociere a corntractelor bilaterale de vânzare a energiei electrice. Am preluat mandatul de ministru al Economiei în perioada în care acest proces de reziliere - renegociere era în derulare. Eu, în perioada în care am fost ministru - am spus şi în faţa instanţei - îmi amintesc că echipele de negociere de la Hidroelectrica aveau, printre altele, obligaţia să urmărească:

reducerea perioadei de valabilitate a acestor contracte,

reducerea cantităţii de energie electrică livrată,

creşterea tarifelor la care se vindea energia electrică,

introducrerea unei clauze de hidraulicitate scăzută (când era secetă, Hidroelectrica să nu fie obligată să vândă energie în cantitatea contractată)

Acestea sunt chestiunile despre care am vorbit foarte mult public în 2012. Din păcate, misiunea FMI era în derulare în momentul în care Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a fost demis prin moţiune de cenzură în 27 aprilie 2012”, de declarat ministrul Lucian Bode laieşirea din sala de judecată.

Cine era în 2010 „cel mai deştept băiat din energie”

„Cel mai deştept băiat din energie”, potrivit unor surse judiciare omul de afaceri Bogdan Buzăianu, a apelat, pentru a fi sprijinit să păstreze contractele pe care firmele sale le aveau cu Hidroelectrica, la Elena Udrea, deşi aceasta îl critica public, potrivit rechizitoriului citat de Agerpres.

„El este considerat 'cel mai deştept băiat din energie', întrucât firmele înfiinţate de el sau în care şi-a instalat formal apropiaţi sau colaboratori au obţinut de la Hidroelectrica SA, prin încredinţare directă, în baza unor contracte cu valoare foarte mare, energie la preţuri cu mult sub preţul pieţei, pe care a revândut-o, inclusiv către întreprinderi de stat”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit documentului, omul de afaceri a decis să o abordeze pe Elena Udrea, în condiţiile în care aceasta, la fel ca şi preşedintele de la acea vreme, Traian Băsescu, au atacat public, în repetate rânduri, aşa-numiţii „băieţi deştepţi din energie”.

Ce au reţinut procurorii în rechizitoriu

„După ce (...) şi Elena Udrea l-au criticat în repetate rânduri pe (...), acesta a luat în calcul varianta vânzării afacerii sale. O ofertă mai serioasă a găsit-o în anul 2010, din partea unui fond de investiţii din Qatar. Suma în joc era de circa 1,3 miliarde de dolari. (...) Pentru (...) părea că persoanele cu care se războieşte sunt (...) şi Elena Gabriela Udrea. După discuţii cu Radu Ioan Budeanu, (...) a decis ca ar fi bine să o abordeze pe Elena Udrea, colaboratoarea lui (...). Asta se petrecea la finele anului 2010. Pentru ca (...) sa-şi vândă afacerea celor din Qatar, avea nevoie ca autorităţile să nu-i deranjeze, măcar pentru moment, contractele cu Hidroelectrica SA şi ca politicienii influenţi să nu-i fie ostili în public”, se mai menţionează în rechizitoriu.

Conform aceleiaşi surse, în perioada iulie-august 2011, la îndemnul Elenei Udrea, Radu Budeanu a contactat-o pe o apropiată a acesteia, căreia i-a explicat că Buzăianu doreşte o intervenţie pe lângă reprezentanţii Hidroelectrica, pentru a fi menţinute contractele încheiate de firmele sale.

„Radu Ioan Budeanu a vizitat-o de mai multe ori pe (...), interesându-se ce a spus Elena Gabriela Udrea, dacă se implica sau nu în rezolvarea problemelor lui (...). Pentru a o scoate din inerţie pe Elena Gabriela Udrea, într-una din discuţiile cu (...), Radu Ioan Budeanu a avansat suma de 5 milioane de dolari, afirmând ca aceasta e suma pe care (...) e dispus sa i-o dea Elenei Gabriela Udrea. (...) i-a adus la cunoştinţă Elenei Gabriela Udrea oferta şi condiţiile care o însoţeau, iar aceasta şi-a exprimat neîndoielnic acordul. (...) În condiţiile în care (...) îi cerea Elenei Udrea să-şi traficheze influenţa, în schimbul unei sume de bani, 'OK'- ul exprimat de aceasta e, fără dubiu, o acceptare clară a foloaselor necuvenite oferite şi o promisiune că îşi va folosi influenţa”, mai susţin procurorii.

În acest dosar, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă şi spălare a banilor şi a lui Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă.

DNA: Elena Udrea a primit 3,8 milioane de dolari

Potrivit unui comunicat al DNA transmis pe 20 decembrie 2017, Elena Udrea este acuzată că a acceptat promisiunea făcută prin intermediari de un om de afaceri, în anul 2011, de a primi suma de 5 milioane de dolari pentru a-şi exercita influenţa asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei şi Hidroelectrica, în vederea menţinerii, în condiţiile deja negociate, a contractelor pe care societatea omului de afaceri le încheiase cu compania producătoare de energie.

„Din suma promisă, inculpata a primit, în noiembrie 2011, în scopul arătat, prin intermediari, 3.800.000 de dolari, dar şi o creanţă de 900.000 de euro; creanţa reprezenta o sumă pe care o firmă a omului de afaceri o împrumutase unui terţ şi care era garantată cu părţi sociale ale unei societăţi comerciale care deţinea două publicaţii”, se precizează în comunicat.

Procurorii mai susţin că, pentru a ascunde că era beneficiara reală a creanţei de 900.000 euro, care i-ar fi conferit pe cale de consecinţă şi puterea de a influenţa activitatea societăţii cu activitate media, Udrea a preluat creanţa de la firma controlată de omul de afaceri prin interpunerea unei alte firme paravan, aparţinând unei cunoştinţe.

În cazul lui Dan Andronic, DNA menţionează că, atunci când a fost audiat ca martor, a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la aspectele esenţiale ale cauzei.

„De exemplu, Dan Cătălin Andronic a declarat mincinos: că nu a avut cunoştinţă de împrejurarea că Elena Gabriela Udrea este beneficiara reală a creanţei amintite, care i-ar fi permis acesteia să controleze societatea media, să dobândească părţi sociale, să se implice în politica editorială a unui cotidian deţinut de această societate; că îi comunica Elenei Udrea date privind situaţia financiară a cotidianului deţinut de societatea media şi indicatori de performanţă, doar pentru a se lăuda, pentru a o încunoştiinţa că publicaţiei îi 'merge bine'; că nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole, ci doar s-a consultat cu aceasta pentru a 'verifica veridicitatea' informaţiilor obţinute”, se mai arată în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, faţă de inculpatul Radu Ioan Budeanu se continuă cercetările într-un dosar distinct.