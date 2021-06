Liviu Dragnea: „Am suspiciuni grave în privinţa unor magistraţi”. Instanţa a rămas în pronunţare cu privire la strămutarea cerută de fostul şef PSD

Liviu Dragnea rămâne în închisoare cel puţin până la sfârşitul lunii august, după ce magistraţii Tribunalului Bucureşti i-au respins, definitiv, pe 27 mai, cererea de liberare condiţionată. Decizia judecătorilor o confirma pe cea a Judecătoriei Sectorului 5.

Numai că avocaţii fostului lider PSD au formulat, în paralel, o cerere de strămutare a procesului privind liberarea condiţionată de la Tribunalul Bucureşti la o altă instanţă din ţară egală în grad. Ei au arătat că judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au protestat şi au semnat o petiţie faţă de modificarea Legilor Justiţiei pe vremea guvernării PSD, iar de aceea nu ar fi imparţiali în cee ace-l priveşte pe Liviu Dragnea.

Pe 26 mai, atunci când au avut loc discuţiile cu privire la contestaţie, avocaţii lui Dragnea au cerut amânarea, având în vedere că strămutarea primise termen pe 14 iunie.

Atunci, judecătorii au respins cererea de amanare ca neîntemeiată, arătând că „în eventualitatea admiterii cererii de strămutare există remediu procesual”. Consecinţa în evenutuaitatea admiterii cererii de strămutarea este desfiinţarea deciziei şi rejudecarea la o instanţă egală în grad.

Ce a spus Liviu Dragnea în ultimul cuvânt

Luni, în faţa Curţii de Apel Bucureşti, Liviu Dragnea a declarat că îi este greu să creadă în coincidenţe.

„Mi-am dorit şi imi doresc să am parte de un proces corect, echitabil. Dacă sunt doar 3 judecători care au semnat, mă fortez mult să cred în coincidenţă, dar mi-e greu să cred. Am suspiciuni mai grave, mai ales din punct de vedere politic, în privinţa unor magistraţi”, a declarat Liviu Dragnea.

Flavia Teodosiu, unul dintre cei doi avocaţi care l-au reprezentat, luni, pe Liviu Dragnea, a declarat că cei doi judecători care s-au pronunţat cu privire la contestaţie fostului şef al PSD fac parte din Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi ar fi trebuit să se abţină.

Pe de altă parte, reprezentantul DNA a arătat că petiţia respectivă a fost semnată de alţi 700 de judecători din întreaga ţară, aşa încât şi aceştia ar fi în situaţia de a se abţine, dacă în urma cererii de strămutare ar ajunge să judece dosarul lui Liviu Dragnea.

Reamintim că pedeapsa la care a fost condamnat Liviu Dragnea în Dosarul Angajărilor fictive însumează 1.277 de zile de detenţie (3 ani şi 6 luni de închisoare), iar abia în toamna acestui an acesta ar executa 2/3 din pedeapsă, adică 851 de zile.

Cu toate acestea, fostul lider PSD a obţinut zile-câştig prin muncă (3 zile executate la 1 zi de muncă), astfel încât Comisia de liberări condiţionate a Penitenciarului Rahova i-a dat aviz pozitiv pentru a ieşi mai devreme din închisoare.

Judecătorul de la Tribunalul Bucureşti l-a întrebat pe Liviu Dragnea ,pe data de 26 mai, dacă a şi-a însuşit decizia de condamnare pronunţată de Înalta Curte, mai exact dacă înţelege de ce a fost trimis după gratii.

Judecător: Care este poziţia dvs. cu privire la condamnare?

Dragnea: Puteţi detalia?

Judecător: Ce aţi înţeles dvs.? Ati internalizat decizia de condamnare?

Dragnea: Am inţeles motivele pentru care am fost trimis aici. Am îmbunătăţit viaţa a milioane de români, fără să cer nimic în schimb.

Anterior, Judecătoria Sectorului 5 i-a respins lui Dragnea cererea de liberare condiţionată. Prin aceeaşi decizie, instanţa a hotărât că fostul şef al PSD ar putea reitera solicitarea la sfârşitul lunii iunie.