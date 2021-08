Judecătorii au decis anularea tuturor probelor din dosarul de evaziune al Hexi Pharma. Decizia poate fi contestată

“Admite in parte cererile si exceptiile formulate de inculpatii S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. si PANAITESCU MIRON VICTOR. Constata nulitatea absoluta a tuturor actelor de urmarire penala si a probelor administrate de DNA dupa data de 18.09.2018 (data disjungerii cauzei prin Ordonanta nr. 322/P/2016 din data de 18.09.2018), inclusiv a Rechizitoriului nr. 496/P/2018 din data de 21.11.2018 al DNA. Restituie cauza la DNA, pentru a dispune in consecinta”, este decizia instanţei.

Decizia instanţei vine ca urmare a unei hotărâri a Curţii Constituţionale, ce interzice DNA să păstreze fapte care nu sunt de competenţa acestei unităţi de parchet.

„Nerespectarea normelor legale privind competenţa materială şi după calitatea persoanei produce o vătămare care constă în dereglarea mecanismului prin care este administrată justiţia. Aceasta este şi explicaţia pentru care încălcarea dispoziţiilor legale privind această competenţă se sancţiona în reglementarea anterioară cu nulitatea absolută”, explica CCR.

Acuzaţii

Compania Hexi Pharma a fost trimisă în judecată de DNA, în anul 2018, alături de administratorii săi, pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 2 milioane de euro.

Firma a fost în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din sistemul medical, legat de diluarea dezinfectanţilor din unităţile sanitare, care a dus la demisia ministrului Sănătăţii din guvernarea Cioloş, Achimaş Cadariu.